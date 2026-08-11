В Одеській області стався землетрус, — соцмережі

На півдні Одеської області стався землетрус, який відчули мешканці Чорноморська і який могли відчути на верхніх поверхах у Одесі.

Про нібито сейсмічне явище повідомили читачі Telegram-каналу "Підслухано Одеса Новини", а також інших місцевих пабліків.

Офіційні органи жодним чином не прокоментували інформацію з соціальних мереж.

За інформацією Android Earthquake Alerts System, у Румунії, у районі Вранча, стався землетрус магнітудою 4,5 бала. Не виключено, що мешканці Одеси відчули його наслідки.

10 серпня 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус біля південного узбережжя Кримського півострова, Україна, магнітудою 3,6 (за шкалою Ріхтера). Про землетрус в Одеській області ресурс не повідомляє.

Тим часом Колумбія оговтується від найпотужнішого за останнє століття землетрусу. За даними Геологічної служби Колумбії, магнітуда землетрусу становила 7,4 бала.

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Епіцентр землетрусу розташований на глибині 96 кілометрів і розташовувався за 20 кілометрів від Сан-Хосе-дель-Пальмар, у штаті Чоко. По всій країні зруйнувалися будівлі, люди опинилися під завалами. Наразі кількість жертв становить 132 особи, понад 700 отримали травми.

Нагадаємо, внаслідок землетрусу у Венесуелі загинули майже п’ять тисяч осіб.

А 8 серпня в Україні було зафіксовано невеликий землетрус. Епіцентр знаходився поблизу села Іспас Вижницького району Чернівецької області.