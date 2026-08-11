В Одесской области произошло землетрясение, — соцсети

На юге Одесской области произошло землетрясение, которое почувствовали жители Черноморска и могли почувствовать на верхних этажах в Одессе.

О якобы сейсмическом явлении сообщили читатели Telegram-канала "Подслушано Одесса Новости", а также других местных пабликов.

Официальные органы информацию из соцсетей никак не комментировали.

По информации Android Earthquake Alerts System, в Румынии, в зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Не исключено, что одесситы почувствовали его последствия.

10 августа 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение у южного побережья Крымского полуострова, Украина, магнитудой 3,6 (по шкале Рихтера). О землетрясении в Одесской области ресурс не сообщает.

Тем временем Колубмия приходит в себя после крупнейшего за последнее столетие землетрясения. По данным Геологической службы Колумбии мощность землетрясения составляла 7,4 балла. Эпицентр землетрясения находился на глубине 96 километров и располагался в 20 километрах от Сан-Хосе-дель-Пальмар, в штате Чоко. По всей стране разрушились здания, люди оказались под завалами. Сейчас количество жертв составляет 132 человека, более 700 получили травмы.

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Напомним, в результате землетрясения в Венесуэле погибли почти пять тысяч человек.

А 8 августа фиксировалось небольшое землетрясение в Украине. Эпицентр был вблизи села Испас Вижницкого района Черновицкой области.