Повне сонячне затемнення в Європі: де в Україні за ним найкраще спостерігати

У середу, 12 серпня, Місяць пройде прямо між Землею та Сонцем, і мільйони європейців стануть свідками цього вражаючого небесного видовища.

Широка смуга північної та центральної Іспанії, а також невелика частина Португалії та частини Гренландії й Ісландії стануть свідками рідкісного повного сонячного затемнення. Світло призахідного Сонця буде практично повністю затьмарене на більшій частині Західної Європи, включаючи Велику Британію, Францію, Бельгію, Швейцарію та північну Італію. В Україні повної фази не буде, проте в ряді регіонів можна буде побачити часткове сонячне затемнення. Найкращі умови очікуються на заході. Фокус зібрав усе, що відомо.

Сонячне затемнення — що потрібно знати

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить прямо між Землею та Сонцем, внаслідок чого Місяць відкидає тінь на Землю.

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Сонячне затемнення буде унікальним

Повне сонячне затемнення спостерігається, коли світло Сонця повністю затуляється Місяцем.

"Щоб Місяць повністю закрив Сонце і можна було спостерігати повне затемнення, Місяць і Сонце мають точно вишикуватися в одну лінію", — сказала доктор Меган Арго, віце-президент Товариства популярної астрономії: "Оскільки орбіта Місяця дещо нахилена, з нашої точки зору вона не перетинає диск Сонця щоразу, коли робить оберт навколо Землі".

Отже, щоб побачити повне затемнення, потрібно перебувати саме посередині тіні, а це досить вузька смуга на поверхні Землі.

Це повне сонячне затемнення стане першим у континентальній Європі за два десятиліття. Останнє подібне явище відбулося у 1999 році. Наступне повне сонячне затемнення очікується не раніше 2090 року.

Сонячне затемнення — де його можна буде спостерігати в Україні

За розрахунками Timeanddate, загалом на території України перші прояви часткового затемнення почнуться приблизно о 20:10 за київським часом, а останні його фази завершаться близько 20:53. При цьому точний час і тривалість явища суттєво відрізнятимуться залежно від регіону.

Найкраще сонячне затемнення буде видно у західних областях України:

у Львівській області часткове затемнення розпочнеться приблизно о 20:16 і триватиме до 20:51;

на Волині — приблизно з 20:13 до 20:53;

у Закарпатській області — приблизно з 20:19 до 20:50;

у Рівненській області — приблизно з 20:13 до 20:46;

в Івано-Франківській області — приблизно з 20:17 до 20:46;

у Тернопільській області — приблизно з 20:16 до 20:43.

У центральних та східних регіонах фаза часткового затемнення буде значно коротшою, оскільки Сонце вже наближається до горизонту.

У Києві часткове сонячне затемнення триватиме дуже недовго.

Сонячне затемнення найкраще видно в Ісландії Фото: solar-system

Воно розпочнеться приблизно о 20:14, досягне максимальної фази близько 20:18, а завершиться вже приблизно о 20:23.

Тривалість видимої часткової фази становитиме близько дев’яти хвилин. Водночас Місяць закриє лише невелику частину сонячного диска.

Як спостерігати за сонячним затемненням — поради астрономів

Астроном Керіс Герберт нагадує, що затемнення відбуватиметься низько над горизонтом. Тому всім, хто хоче його побачити, слід знайти місце з гарним видом на західний горизонт, без будівель і дерев, які могли б затуляти огляд.

Експерти наголосили, що вкрай важливо не дивитися на Сонце неозброєним оком і не покладатися на сонцезахисні окуляри, оскільки це може призвести до незворотного ушкодження очей. Натомість вони рекомендують придбати спеціальні окуляри або фільтри, призначені саме для спостереження за Сонцем.

Сонячне затемнення можна спостерігати крізь сито

Також не можна дивитися на сонце через бінокль, телескоп або об'єктив фотоапарата без відповідного сонячного фільтра.

Нагадаємо, сотні тисяч туристів з’їжджаються до найбільших європейських міст, щоб побачити перше в цьому столітті повне сонячне затемнення. Різкий "бум" туризму призвів до різкого стрибка цін на проживання в готелях.

А в Іспанії влада мобілізує тисячі військовослужбовців у зв’язку з сонячним затемненням.