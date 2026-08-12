Полное солнечное затмение в Европе: где лучшее место для наблюдения в Украине

В среду, 12 августа, Луна пройдет прямо между Землей и Солнцем и миллионы европейцев станут свидетелями этого эффектного небесного зрелища.

Обширная полоса северной и центральной Испании, а также небольшая часть Португалии и части Гренландии и Исландии станут свидетелями редкого полного затмения. Свет заходящего солнца будет практически полностью заслонен на большей части Западной Европы, включая Великобританию, Францию, Бельгию, Швейцарию и северную Италию. В Украине полной фазы не будет, однако в ряде регионов можно будет увидеть частичное затмение Солнца. Лучшие условия ожидаются на западе. Фокус собрал все, что известно.

Солнечное затмение — что надо знать

Солнечное затмение происходит, когда Луна проходит прямо между Землей и Солнцем, в результате чего Луна отбрасывает тень на Землю.

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Солнечное затмение будет уникальным

Полное солнечное затмение наблюдается, когда свет Солнца полностью блокируется Луной.

"Для того чтобы Луна полностью закрыла Солнце и можно было наблюдать полное затмение, Луна и Солнце должны точно выстроиться в одну линию", — сказала доктор Меган Арго, вице-президент Общества популярной астрономии: "Поскольку орбита Луны слегка наклонена, с нашей точки зрения она не пересекает диск Солнца каждый раз, когда совершает оборот вокруг Земли".

Так что, чтобы увидеть полное затмение, нужно находиться прямо посередине тени, а это довольно узкая полоса на поверхности Земли.

Это полное солнечное затмение станет первым в континентальной Европе за два десятилетия. Последнее подобное явление произошло в 1999 году. Следующее полное солнечное затмение ожидается не раньше 2090 года.

Солнечное затмение – где будет видно в Украине

По расчетам Timeanddate, в целом на территории Украины первые проявления частичного затемнения начнутся примерно в 20:10 по Киеву , а последние его фазы завершатся около 20:53 . При этом точное время и продолжительность явления будут существенно отличаться в зависимости от региона.

Лучше всего солнечное затмение будет видно в западных областях Украины:

во Львовской области частичное затемнение начнется примерно в 20:16 и продлится до 20:51;

на Волыни - примерно с 20:13 до 20:53;

в Закарпатской области — примерно с 20:19 до 20:50;

в Ровенской области — примерно с 20:13 до 20:46;

в Ивано-Франковской области — примерно с 20:17 до 20:46;

в Тернопольской области — примерно с 20:16 до 20:43.

В центральных и восточных регионах частичная фаза будет значительно короче, поскольку Солнце уже приближается к горизонту.

В Киеве частичное солнечное затмение будет очень непродолжительным.

Солнечное затмение лучше всего видно в Исландии Фото: NASA

Оно начнется примерно в 20:14 , максимальной фазы достигнет около 20:18 , а завершится уже примерно в 20:23 .

Длительность видимой частичной фазы составит около девяти минут. В то же время Луна закроет только небольшую часть солнечного диска.

Как наблюдать за солнечным затмением – советы астрономов

Астроном Кэрис Герберт напоминает, что затмение будет низко над горизонтом. Поэтому всем, кто хочет его увидеть, следует найти место с хорошим видом на западный горизонт, без зданий и деревьев, которые могли бы загораживать обзор.

Эксперты подчеркнули, что крайне важно не смотреть на солнце невооруженным глазом и не полагаться на солнцезащитные очки, поскольку это может привести к необратимому повреждению глаз. Вместо этого они рекомендуют приобрести специальные очки, или фильтры, предназначенные именно для наблюдения за Солнцем.

Солнечное затмение можно наблюдать через сито

Так же нельзя смотреть на солнце через бинокль, телескоп или объектив фотоаппарата без соответствующего солнечного фильтра.

Напомним, сотни тысяч туристов съезжаются в крупнейшие европейские города, чтобы увидеть первое в этом столетии полное солнечное затмение. Резкий "бум" туризма привел к резкому скачку цен на проживание в отелях.

А в Испании власти мобилизуют тысячи военнослужащих в связи с солнечным затмением.