Забронировано за несколько месяцев: в Европе резко выросли цены на отели в преддверии полного солнечного затмения

Сотни тысяч туристов съезжаются в крупнейшие европейские города, чтобы увидеть первое в этом столетии полное солнечное затмение. Резкий "бум" туризма привел к резкому скачку цен на проживание в отелях.

Лучшие места для наблюдения за редким явлением люди бронировали за много месяцев. Об этом пишет издание The Guardian.

Где цены выросли больше всего

Наибольший скачок цен на гостиничные номера наблюдается в Рейкьявике — столице Исландии, поскольку это одно из немногих доступных мест, где можно увидеть полное затмение ещё до вечера в среду. По данным Lighthouse Intelligence, средняя стоимость номера в Рейкьявике на эту дату достигла 793 долларов. Это на 98% больше, чем было зафиксировано в то же время год назад.

Кроме того, одним из лучших мест для наблюдения за затмением оказалась Испания. Здесь резкий скачок цен зафиксирован сразу в ряде населенных пунктов. Например, в А-Корунье, где средняя цена выросла на 135% — до 451 доллара. На Майорке цены выросли примерно на 24% — до 448 долларов.

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В испанском Сантьяго-де-Компостела цены выросли на 34%, а в Бильбао — на 67%.

В то же время, как отметило издание, в небольших населенных пунктах сложилась совершенно иная ситуация. Так, жилье в небольших городках и деревнях, расположенных на пути затмения, а также импровизированные обсерватории, созданные местными энтузиастами, забронировано ещё за несколько месяцев до знакового астрономического события.

В то же время в Испании власти обеспокоены рисками, связанными с пожарной опасностью. Полиция ожидает, что в среду количество поездок на автомобиле превысит обычное на 1,5 миллиона.

Для тех, кто не сможет понаблюдать за этим явлением вживую, NASA установило четыре мощных телескопа в небольшой деревне Вильялибадо на северо-западе Испании. Они будут транслировать затмение в прямом эфире для более чем 10 миллионов человек.

Агентство Reuters сообщает, что максимальная фаза затмения будет наблюдаться над Северной Атлантикой, к западу от Исландии.

Напомним, 10 августа издание Euronews сообщало, что в Испании власти мобилизуют тысячи военнослужащих в связи с солнечным затмением.

Кроме того, на днях газета The Sun сообщила, что один из крупных европейских аэропортов отменил ряд рейсов из-за извержения вулкана Этна.