Крупный европейский аэропорт отменяет рейсы: что произошло (фото)

Крупный европейский аэропорт отменяет рейсы ещё на один день после сбоев в выходные, которые продолжают создавать проблемы в Италии.

Ожидалось, что полеты в аэропорту Катании на Сицилии возобновятся вчера, но задержки продолжаются, поскольку пепел, образовавшийся в результате извержения Этны, по-прежнему находится в воздушном пространстве. Об этом пишет The Sun.

Аэропорт на Сицилии отменяет рейсы

Прибытие в аэропорт Катании сначала было приостановлено до вчерашнего вечера, но затем продлено до сегодняшнего дня. Нескольким рейсам разрешен взлет из аэропорта, но только с взлетно-посадочной полосы 08.

На FlightRadar24 большинство рейсов по-прежнему отменены, а вылет остальных запланирован на вторую половину дня.

Например, рейс easyJet в Лондон, запланированный на 10:35, отменен. А рейс British Airways в Лондон сегодня вечером также отменен.

Відео дня

Однако рейс Ryanair в Лондон был запланирован на 11:10.

Вулкан Этна (фото иллюстративное) Фото: wikipedia

С субботы в аэропорту Катании наблюдаются перебои в работе из-за извержения вулкана Этна.

"Возвращение домой было интересным… Рейс в Катанию отменён из-за Этны → 3 часа на такси до Палермо → рейс отменён → ночевали в аэропорту → Рим → такси до Неаполя → Гатвик → такси до Лутона. Опоздание всего на один день, но очень рад вернуться домой", — рассказал один из пассажиров.

Палермо, другой крупный аэропорт Сицилии на северо-западном побережье, работает в обычном режиме, рейсы выполняются по расписанию.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В европейском городке Варенна, расположенном недалеко от озера Комо, строго запрещено ношение купальников, и за это туристам налагается штраф в размере 170 фунтов стерлингов (почти 10 тысяч гривен).

Что делать, если ваш рейс отменили.

Кроме того, Фокус писал о том, как занять самое удобное место в самолете Ryanair: пассажирам дали ценный совет.