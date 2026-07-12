Популярное место в ЕС ввело строгий запрет: нарушители заплатят 10 тысяч гривен

В европейском городке Варенна, расположенном недалеко от озера Комо, строго запрещено ношение купальников, и за это туристам выписывают штраф в размере 170 фунтов стерлингов (почти 10 тысяч гривен).

Популярная туристическая локация запрещает кому бы то ни было ходить по историческим улицам без одежды или в купальниках. Новые правила вводятся на фоне высокого уровня туризма в городке, где проживает всего 650 человек. Об этом пишет The Sun.

Штрафы на озере Комо

Туристы, направляющиеся в город, по-прежнему смогут носить купальники, если они находятся на одном из пляжей озера или наслаждаются прогулкой на лодке по самому озеру.

Однако, если их застукают в неподходящем месте в купальнике, им может грозить штраф в размере от 50 до 200 евро.

Варенна — не единственное итальянское место, где запрещено носить купальники и ходить без рубашки в центре города. Также запрещено ходить без рубашки или босиком в центрах городов Сорренто и на побережье Амальфи, а штрафы колеблются от 25 до 500 евро.

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Другие запреты

Варенна также ввела ряд других правил, касающихся туристов. Численность туристических групп теперь ограничена 25 человек. Цель этого заключается в том, чтобы улочки городка не были перекрыты. Гидам также запрещено использовать громкоговорители.

Мэр Мауро Мандзони сказал: "Варенна — прекрасный городок, и мы гордимся тем, что каждый год принимаем сотни тысяч гостей со всего мира. Однако качество жизни наших жителей не может быть принесено в жертву на алтаре массового туризма".

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