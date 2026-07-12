Популярна локація в ЄС ввела сувору заборону: порушники заплатять 10 тисяч гривень

Європейське містечко Варенна, поблизу озера Комо, суворо забороняє носіння купальників та штрафує за це туристів у розмірі 170 фунтів стерлінгів (майже 10 тисяч гривень).

Популярна туристична точка забороняє будь-кому ходити історичними вулицями без одягу або в купальниках. Нові правила з'являються на тлі високого рівня туризму в містечку, де проживає лише 650 осіб. Про це пише The Sun.

Штрафи на озері Комо

Туристи, які прямують до міста, все ще зможуть носити купальники, якщо вони перебувають на одному з пляжів озера або насолоджуються прогулянкою на човні по самому озеру.

Однак, якщо їх спіймають у неправильному місці в купальнику, їх можуть оштрафувати на суму від 50 до 200 євро.

Варенна — не єдине італійське місце, яке забороняє носити купальники та бути без сорочки в центрі міста. Також заборонено ходити без сорочки або босоніж у центрах міст Сорренто та на узбережжі Амальфі, а штрафи коливаються від 25 євро до 500 євро.

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Українка радила відвідувати Комо саме з боку Варенни Фото: Instagram

Інші заборони

Варенна також запровадила низку інших правил, що стосуються туристів. Туристичні групи тепер обмежені 25 особами. Мета цього полягає в тому, щоб провулки містечка не були перекриті. Гідам також заборонено використовувати гучномовці.

Мер Мауро Мандзоні сказав: "Варенна — чудове містечко, і ми пишаємося тим, що щороку вітаємо сотні тисяч відвідувачів з усього світу. Однак якість життя наших мешканців не може бути принесена в жертву на вівтарі масового туризму".

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