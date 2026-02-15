Відомий італійський острів запроваджує суворі заборони: за що можна отримати штраф

Прекрасний італійський острів Капрі, відомий неймовірними краєвидами та дизайнерськими магазинами, вживає жорсткіших заходів проти туристів.

Острів Капрі запровадив нові правила в надії зупинити великі натовпи, які турбують місцевих жителів та інших відпочивальників. Капрі розташований у Неаполітанській затоці: це прекрасне місце щороку відвідують багато туристів. Про це пише The Sun.

Нові заборони на острові Капрі

У пікові літні місяці липня та серпня щодня Капрі може відвідувати до 50 000 відвідувачів. Для порівняння, на острові цілий рік проживає близько 13 000-15 000 осіб.

У спробі контролювати та обмежувати кількість людей цього літа набудуть чинності нові правила туризму. Перше — обмежити групи до 40 осіб, щоб контролювати переповненість.

Мер острова Паоло Фалько сказав: "Вони схожі на стада овець, і це неприємно бачити. Нам потрібно зберегти красу; у нас немає іншого вибору".

Правила також вимагають, щоб екскурсоводи, які супроводжують більше 20 туристів одночасно, використовували бездротові навушники замість гучномовців.

Інші заборони

Гідів також просять уникати використання парасольок для ідентифікації та натомість обирати впізнаваний одяг. Щоб не блокувати вузькі вулички, для великих груп було запропоновано дотримуватися етикету, подібного до того, що й у метро.

Інші фактори, що розглядаються для обмеження кількості туристів, включають контроль над рухом човнів у порту Марина Гранде.

Одне давнє правило для туристів та місцевих жителів, запроваджене у 2019 році, забороняло людям використовувати одноразовий пластик.

Колишній мер Капрі, Джанні Де Мартіно, схвалив заборону сім років тому, і кожен, хто порушить закон, може отримати штраф у розмірі 500 євро (близько 25 тисяч грн).

Капрі розташований недалеко від Неаполя, на поромі можна дістатися десь за годину, що робить його популярним місцем для одноденних поїздок.

