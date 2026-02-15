Известный итальянский остров вводит строгие запреты: за что можно получить штраф

Прекрасный итальянский остров Капри, известный невероятными видами и дизайнерскими магазинами, принимает более жесткие меры против туристов.

Остров Капри ввел новые правила в надежде остановить большие толпы, которые беспокоят местных жителей и других отдыхающих. Капри расположен в Неаполитанском заливе: это прекрасное место ежегодно посещают много туристов. Об этом пишет The Sun.

Новые запреты на острове Капри

В пиковые летние месяцы июля и августа ежедневно Капри может посещать до 50 000 посетителей. Для сравнения, на острове круглый год проживает около 13 000-15 000 человек.

В попытке контролировать и ограничивать количество людей этим летом вступят в силу новые правила туризма. Первое — ограничить группы до 40 человек, чтобы контролировать переполненность.

Мэр острова Паоло Фалько сказал: "Они похожи на стада овец, и это неприятно видеть. Нам нужно сохранить красоту; у нас нет другого выбора".

Правила также требуют, чтобы экскурсоводы, сопровождающие более 20 туристов одновременно, использовали беспроводные наушники вместо громкоговорителей.

Остров Капри Фото: Alamy

Другие запреты

Гидов также просят избегать использования зонтиков для идентификации и вместо этого выбирать узнаваемую одежду. Чтобы не блокировать узкие улочки, для больших групп было предложено придерживаться этикета, подобного тому, что и в метро.

Другие факторы, рассматриваемые для ограничения количества туристов, включают контроль над движением лодок в порту Марина Гранде.

Одно давнее правило для туристов и местных жителей, введенное в 2019 году, запрещало людям использовать одноразовый пластик.

Бывший мэр Капри, Джанни Де Мартино, одобрил запрет семь лет назад, и каждый, кто нарушит закон, может получить штраф в размере 500 евро (около 25 тысяч грн).

Остров Капри Фото: Alamy

Капри расположен недалеко от Неаполя, на пароме можно добраться где-то за час, что делает его популярным местом для однодневных поездок.

