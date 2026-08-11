Великий європейський аеропорт скасовує рейси: що сталося (фото)

Великий європейський аеропорт скасовує рейси ще на один день після вихідних збоїв, які продовжують створювати проблеми в Італії.

Очікувалося, що рейси в аеропорту Катанії на Сицилії відновляться вчора, але є подальші затримки, оскільки попіл, спричинений виверженням Етни, продовжує дрейфувати в повітряному просторі. Про це пише The Sun.

Аеропорт на Сицилії скасовує рейси

Прибуття в аеропорт Катанії спочатку було призупинено до вечора вчора, але його продовжили до сьогодні. Кільком рейсам дозволено зліт в аеропорту, але лише зі злітно-посадкової смуги 08.

На FlightRadar24 більшість вильотів залишаються скасованими, а виліт інших заплановано на пообіддя.

Наприклад, рейс easyJet до Лондона, запланований на 10:35, скасовано. А рейс British Airways до Лондона сьогодні ввечері також скасовано.

Відео дня

Однак, рейс Ryanair до Лондона було заплановано на 11:10.

Вулкан Етна (фото ілюстративне) Фото: wikipedia

Із суботи в аеропорту Катанії спостерігаються перебої в роботі через виверження вулкана Етна.

"Повернення додому було цікавим… Рейс до Катанії скасовано через Етну → 3 години таксі до Палермо → рейс скасовано → спали в аеропорту → Рим → таксі до Неаполя → Гатвік → таксі до Лутона. Запізнення лише на день, але дуже радий повернутися додому", — розповів один пасажир.

Палермо, інший великий аеропорт Сицилії на північно-західному узбережжі, залишається незмінним, рейси виконуються за розкладом.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Європейське містечко Варенна, поблизу озера Комо, суворо забороняє носіння купальників та штрафує за це туристів у розмірі 170 фунтів стерлінгів (майже 10 тисяч гривень).

Що робити, якщо ваш рейс скасували.

Крім того, Фокус писав, як отримати найзручніше місце в літаку Ryanair: пасажирам дали цінну пораду.