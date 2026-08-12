Заброньовано місяцями: в Європі стрімко зросли ціни на готелі перед повним сонячним затемненням

Сотні тисяч туристів з'їжджаються до ключових європейських міст, аби побачити перше у цьому столітті повне сонячне затемнення. Різкий "бум" туризму спричинив сильний стрибок цін на проживання у готелях.

Найкращі місця для спостереження за рідкісним явищем люди бронювали за багато місяців. Про це пише видання The Guardian.

Де найбільше виросли ціни

Найбільші стрибки цін на готельні номери спостерігаються у Рейк'явіку — столиці Ісландії, оскільки це одне з небагатьох доступних місць, де можна побачити повне затемнення ще до вечора в середу. За даними Lighthouse Intelligence, середня вартість номера в Рейк’явіку на цю дату сягнула 793 доларів. Це на 98% більше, ніж було зафіксовано у той же час рік тому.

Також одним з найкращих місць для спостереження за затемненням виявилася Іспанія. Тут різкий стрибок цін зафіксовано одразу у низці населених пунктів. Наприклад, в А-Коруньї, де середня ціна зросла на 135% — до 451 долара. На Майорці ціни виросли приблизно на 24% — до 448 доларів.

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В іспанському Сантьяго-де-Компостела ціни зросли на 34%, а в Більбао — на 67%.

Водночас, як звернуло увагу видання, зовсім інша ситуація склалася у маленьких населених пунктах. Так, житло в маленьких містечках і селах на шляху затемнення, а також імпровізовані обсерваторії, які створили місцеві ентузіасти, заброньоване ще за декілька місяців до знакової астрономічної події.

Водночас в Іспанії влада побоюється через ризики, пов'язані з пожежною небезпекою. Поліція очікує, що в середу відбудеться на 1,5 мільйона автомобільних поїздок більше, ніж зазвичай.

Для тих, хто не зможе поспостерігати за цим явищем наживо, NASA встановило чотири потужні телескопи в невеликому селі Вільялібадо на північному заході Іспанії. Вони транслюватимуть затемнення в прямому етері для понад 10 мільйонів людей.

Агентство Reuters пише, що максимальна повнота затемнення спостерігатиметься над Північною Атлантикою, на захід від Ісландії.

Нагадаємо, 10 серпня видання Euronews повідомляло, що в Іспанії влада мобілізує тисячі військовослужбовців через сонячне затемнення.

Також днями The Sun писало, що великий європейський аеропорт скасував низку рейсів через виверження вулкана Етни.