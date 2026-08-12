Зеленський пообіцяв підвищення стипендій: коли і як зростуть виплати студентам

З початку нового навчального року, тобто з 1 вересня, мінімальна академічна стипендія в Україні зросте до 4000 грн. Збільшаться також інші види стипендій.

Про це запевнив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Українському молодіжному форумі, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, днями відбулося кілька важливих зустрічей, присвячених розробці принципів та необхідних змін і рішень у сфері молодіжної політики.

"Перше, що вже можна сказати, стосується стипендій та гуртожитків — з 1 вересня стипендії будуть збільшені. Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищена — понад 5 тисяч, для особливих спеціальностей — понад 7 тисяч гривень. Це дуже важливо", — розповів Зеленський.

Президент запевнив, що, незважаючи на підвищення стипендій, вартість проживання в гуртожитках не зросте:

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"Раніше було так, що підвищення стипендії означало й збільшення плати за проживання у студентських гуртожитках. І цього року ми дуже хочемо цього уникнути".

Як повідомляв "Цензор.НЕТ", під час вступної кампанії 2026 року абітурієнти подали 1 189 960 заяв, що на 28 % більше, ніж минулого року, і є найвищим показником за останні п’ять років.

Нагадаємо, виступаючи на УМФ, Зеленський заявив, що розглядається питання щодо зміни умов проведення національного мультипредметного тесту, щоб зменшити психологічне навантаження на випускників. Зокрема, за його словами, вивчається можливість повторного складання НМТ, а також перегляду його формату, тривалості та термінів проведення.

Також повідомлялося, кому насправді присуджуються академічні стипендії в Україні.