Зеленский пообещал повышение стипендий: когда и как вырастут выплаты студентам

С начала нового учебного года, то есть с 1 сентября, минимальная академическая пенсия в Украине вырастет до 4000 грн. Повысятся и другие виды стипендий.

В этом заверил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Украинском молодежном форуме, сообщает "Укринформ".

По его словам, на днях состоялось несколько важных встреч для наработки принципов и необходимых изменений и решений в сфере молодежной политики.

"Первое, что можно уже сказать, касается стипендий и общежитий – с 1 сентября будут увеличены стипендии. Минимальная академическая стипендия будет составлять 4 тысячи гривен, повышенная — более 5 тысяч, для особых специальностей — более 7 тысяч гривен. Это очень важно", — рассказал Зеленский.

Президент заверил, что, несмотря на повышение стипендий, стоимость проживания в общежитиях не изменится в сторону увеличения:

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"Раньше было так, что повышение стипендии означало и увеличение платы за студенческие общежития. И в этом году мы очень хотим этого избежать".

Как писал "Цензор.НЕТ", во время вступительной кампании 2026 года абитуриенты подали 1 189 960 заявлений, что на 28 % больше, чем в прошлом году, и является самым высоким показателем за последние пять лет.

Напомним, выступая на УМФ, Зеленский заявил, что рассматривается вопрос изменения условий проведения национального мультипредметного теста, чтобы снизить психологическую нагрузку на выпускников. В частности, по его словам, изучается возможность повторной сдачи НМТ, а также пересмотра его формата, продолжительности и сроков проведения.

Также сообщалось, кому на самом деле достаются академические стипендии в Украине.