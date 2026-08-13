В Одесі на перехожого обвалився кам'яний схил (відео)
Увечері 13 серпня в Одесі обвалився схил, внаслідок чого постраждала людина.
Обвал стався на 16-й станції "Великого Фонтану", повідомляє місцевий Telegram-канал "Одеса INFO".
У мережі з'явилися кадри, на яких чоловіка наполовину придавило камінням, і люди намагаються його визволити, однак це складно.
Як пише один із користувачів, все сталося біля кафе "Бризмарин". За його словами, камені, якими придавило чоловіка, дуже важкі.
У коментарях під публікацією написали, що його все-таки вдалося витягнути з-під завалів до приїзду "швидкої", і потерпілого доставили до лікарні у непритомному стані.
Ще одна свідок події написала, що техніка ДСНС не змогла проїхати у вузький проїзд, і рятувальники прибігли з інструментами, однак на той час людину вже витягли небайдужі очевидці.
Офіційні органи поки що ніяк не прокоментували те, що сталося.
5 серпня в Одесі на вулиці Петра Болбочана легковий автомобіль під час руху провалився в яму з водою і майже повністю затонув у ній. В результаті інциденту ніхто не постраждав, водій цілий.
Нагадаємо, сьогодні поблизу Одеси реактивний "Шахед" атакував пасажирський поїзд, в результаті чого загинули машиніст локомотива та його помічник. Пізніше рятувальники знайшли рацію загиблого співробітника "Укрзалізниці".