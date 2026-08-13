В Одесі на перехожого обвалився кам'яний схил (відео)

Увечері 13 серпня в Одесі обвалився схил, внаслідок чого постраждала людина.

Обвал стався на 16-й станції "Великого Фонтану", повідомляє місцевий Telegram-канал "Одеса INFO".

У мережі з'явилися кадри, на яких чоловіка наполовину придавило камінням, і люди намагаються його визволити, однак це складно.

Як пише один із користувачів, все сталося біля кафе "Бризмарин". За його словами, камені, якими придавило чоловіка, дуже важкі.

У коментарях під публікацією написали, що його все-таки вдалося витягнути з-під завалів до приїзду "швидкої", і потерпілого доставили до лікарні у непритомному стані.

Ще одна свідок події написала, що техніка ДСНС не змогла проїхати у вузький проїзд, і рятувальники прибігли з інструментами, однак на той час людину вже витягли небайдужі очевидці.

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Офіційні органи поки що ніяк не прокоментували те, що сталося.

5 серпня в Одесі на вулиці Петра Болбочана легковий автомобіль під час руху провалився в яму з водою і майже повністю затонув у ній. В результаті інциденту ніхто не постраждав, водій цілий.

Нагадаємо, сьогодні поблизу Одеси реактивний "Шахед" атакував пасажирський поїзд, в результаті чого загинули машиніст локомотива та його помічник. Пізніше рятувальники знайшли рацію загиблого співробітника "Укрзалізниці".