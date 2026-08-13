В Одессе на прохожего обрушился каменный склон (видео)

Вечером 13 августа в Одессе обрушился склон, в результате чего пострадал человек.

Обрушение произошло на 16-й станции Большого Фонтана, сообщает местный Telegram-канал "Одесса INFO".

В сети появились кадры, на которых мужчину наполовину придавило камнями, и люди пытаются деблокировать его, однако это сложно.

Как пишет один из пользователей, все случилось возле кафе "Бризмарин". По его словам, камни, которыми привалило мужчину, очень тяжелые.

В комментариях под публикацией написали, что его все же удалось вытащить из под завалов до приезда "скорой", и в больницу пострадавшего увезли в бессознательном состоянии.

Еще одна свидетельница происшествия написала, что техника ГСЧС не смогла проехать в узкий заезд, и спасатели прибежали с инструментами, однако к тому времени человека уже достали неравнодушные очевидцы.

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Официальные органы случившееся пока никак не комментировали.

5 августа в Одессе на улице Петра Болбочана легковой автомобиль во время движения провалился в яму с водой и почти полностью утонул в ней. В результате инцидента никто не пострадал, водитель цел.

Напомним, сегодня под Одессой реактивный "Шахед" атаковал пассажирский поезд, убив машиниста локомотива и его помощника. Позже спасатели нашли рацию погибшего сотрудника "Укрзализныци".