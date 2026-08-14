Шахраї виманили понад $30 тисяч в українського екснардепа: що сталося з грошима

71-річний депутат Верховної Ради України першого скликання передав $31 800 двом шахраям у Києві.

Ці гроші нібито мала перевірити СБУ, а передав їх потерпілий від шахрайства через кур’єра, повідомляє прокуратура Києва.

Як встановило слідство, кур’єром, який приїхав забрати гроші, був 17-річний хлопець, якого до схеми залучив 20-річний мешканець Одеси. Обидва займаються спортом, тому у них були спільні знайомі.

У Telegram підлітку надіслали фото пенсіонера, котрий мав віддати йому гроші, та дали вказівки, що робити далі.

Фото: Київська міська прокуратура

Із загальної суми йому належало взяти $600 за послуги, а решту грошей він мав переказати через пункт обміну валют на криптогаманець.

Учасника схеми затримали до того, як він встиг переказати гроші, тому всю суму повернули власнику.

Відео дня

І 17-річному "кур'єру", і його 20-річному куратору оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 190 КК України (пособництво у шахрайстві). Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

17-річний хлопець погодився попрацювати кур'єром Фото: Київська міська прокуратура Другий затриманий — мешканець Одеси Фото: Київська міська прокуратура

Розслідування у цій справі триває.

Нагадаємо, що в травні двоє шахраїв, які видавали себе за співробітників СБУ, виманили у колишнього прем’єра України Валерія Пустовойтенка заощадження на загальну суму майже 7 млн гривень.

Також повідомлялося, що понад 128 тисяч доларів і 400 тисяч гривень, а загалом понад шість мільйонів гривень, виманив у 75-річної народної артистки України шахрай, видавши себе за співробітника Служби безпеки України.