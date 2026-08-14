Мошенники выманили более $30 тысяч у украинского экс-нардепа: что случилось с деньгами

$31 800 передал передал 71-летний депутат Верховной рады Украины первого созыва двум мошенникам в Киеве.

Эти деньги якобы должна была проверить СБУ, а передал их жертва обмана курьером, сообщает прокуратура Киева.

Как установило следствие, курьером, приехавшим забрать деньги, был 17-летний парень, которого в схему привлек 20-летний житель Одессы. Оба занимаются спортом, поэтому у них были общие знакомые.

В Telegram подростку прислали фото пенсионера, который должен отдать ему деньги и проинструктировали, что дальше делать.

Фото: Киевская городская прокуратура

Из общей суммы ему за услуги полагалось $600, а остальные деньги он должен был перечислить через пункт обмена валют на криптокошелек.

Участника схемы задержали до того, как он успел перевести деньги, поэтому всю сумму вернули владельцу.

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И 17-летнему "курьеру", и его 20-летнему куратору объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 УК Украины (пособничество мошенничеству). Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

17-летний парень согласился поработать курьером Фото: Киевская городская прокуратура Второй задержанный — житель Одессы Фото: Киевская городская прокуратура

Расследование по делу продолжается.

Напомним, в мае у бывшего премьера Украины Валерия Пустовойтенко двое мошенников под видом работников СБУ выманили сбережения на общую сумму почти 7 млн гривен.

Также сообщалось, что более $128 тысяч и 400 тысяч гривен, а всего более шести миллионов гривен, выманил у 75-летней народной артистки Украины мошенник, притворившись сотрудником Службы безопасности Украины.