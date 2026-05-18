Покупал "Шахеды" для армии РФ: в Киеве обманули экс-премьер-министра Украины на 7 миллионов, — СМИ

У бывшего премьера Украины двое мошенников под видом работников СБУ выманили сбережения на общую сумму почти 7 млн гривен.

Им удалось убедили бывшего чиновника, что якобы против него открыто уголовное производство по факту закупки "Шахедов" для армии РФ. Об этом сообщают Киевская городская прокуратура, столичная полиция.

По данным источника "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о бывшем премьере Украины Валерии Пустовойтенко, который занимал эту должность с 1997 года по 1999 год.

В сообщении правоохранителей говорится, что к 79-летнему мужчине позвонил неизвестный мужчина, который представился работником СБУ, и начал обвинять пенсионера в финансировании РФ.

Мошенники обманули мужчину в Киеве Фото: Пресс-служба прокуратуры

Также мошенники под видом работников СБУ и следственной полиции, прислали мужчине поддельные повестки и сообщили, что поти него открыто уголовное производство по факту закупки "Шахедов" для армии РФ.

"По словам мошенников, доказать свою невиновность можно было путем "проверки" и "декларирования" средств в спецструктуре. Под психологическим давлением и угрозами мужчина согласился выполнить требования и во время личной встречи передал одному из участников группы наличные в разных валютах на общую сумму 6,7 миллиона гривен", — говорится в заявлении полиции.

Мошенники выманили деньги у бывшего высокопоставленного чиновника Фото: Пресс-служба прокуратуры

Поэтому 79-летний мужчина под давлением отдал мошенникам 110710 долларов и 10200 евро, а также сбережения в израильских шекелях, английских фунтах и чешских кронах.

Полученные евро и американские доллары мошенники отправили на криптосчет организатора схемы, а с другой валютой этого не удалось сделать, ведь обменник братья отказался ее взять. Также двое мошенников оставили себе по 300 долларов каждому.

После чего правоохранители задержали обоих фигурантов, проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений. Мужчинам сообщено о подозрениях по ч.5 ст. 190 УПК Украины.

В Киеве задержали мошенников, которые работали под видом работников СБУ Фото: Нацполиция Украины

Во время обыска авто у одного из них изъяли деньги, которые не приняли в обменнике.

Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 4,9 млн гривен и 3,3 млн гривен соответственно.

Сейчас правоохранители устанавливают других участников мошеннической схемы.

