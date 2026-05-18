Купував "Шахеди" для армії РФ: у Києві ошукали експрем'єр-міністра України на 7 мільйонів, — ЗМІ

У колишнього прем'єра України двоє шахраїв під виглядом працівників СБУ виманили заощадження на загальну суму майже 7 млн гривень.

Їм вдалося переконали колишнього високопосадовця, що нібито проти нього відкрито кримінальне провадження за фактом закупівлі "Шахедів" для армії РФ. Про це повідомляють Київська міська прокуратура, столична поліція.

За даними джерела "Української правди" у правоохоронних органах, йдеться про колишнього прем'єра України Валерія Пустовойтенка, який обіймав цю посаду з 1997 року по 1999 рік.

У повідомленні правоохоронців йдеться, що до 79-річного чоловіка зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником СБУ, та почав звинувачувати пенсіонера у фінансуванні РФ.

Шахраї ошукали чоловіка у Києві

Також шахраї під виглядом працівників СБУ та слідчої поліції, надіслали чоловіку підроблені повістки та повідомили, що поти нього відкрито кримінальне провадження за фактом закупівлі "Шахедів" для армії РФ.

"За словами шахраїв, довести свою невинуватість можна було шляхом "перевірки" та "декларування" коштів у спецструктурі. Під психологічним тиском і погрозами чоловік погодився виконати вимоги та під час особистої зустрічі передав одному з учасників групи готівку в різних валютах на загальну суму 6,7 мільйона гривень", — йдеться у заяві поліції.

Шахраї виманили гроші у колишнього високопосадовця

Тож 79-річний чоловік під тиском віддав шахраям 110710 доларів та 10200 євро, а також заощадження в ізраїльських шекелях, англійських фунтах та чеських кронах.

Отримані євро та американські долари шахраї відправили на крипторахунок організатора схеми, а з іншою валютою цього не вдалося зробити, адже обмінник брати відмовився її взяти. Також двоє шахраїв залишили собі по 300 доларів кожному.

Після чого правоохоронці затримали обох фігурантів, перевіряється їх причетність до вчинення аналогічних злочинів. Чоловікам повідомлено про підозри за ч.5 ст. 190 КПК України.

У Києві затримали шахраїв, які працювали під виглядом працівників СБУ

Під час обшуку авто в одного з них вилучили гроші, які не прийняли в обміннику.

Суд обрав обом фігурантам запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4,9 млн гривень та 3,3 млн гривень відповідно.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників шахрайської схеми.

