"Це проблема системи": Лубінець відреагував на мобілізацію єдиного опікуна дитини-сироти

У Дніпрі 17-річна дівчина-сирота залишилася без опікуна після того, як чоловіка, під опікою якого вона перебувала, мобілізували.

Чоловік вийшов з дому і просто не повернувся, а через деякий час зателефонував дитині й повідомив, що його везуть до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Взявши документи, дівчина поїхала до ТЦК, щоб пояснити ситуацію, однак її опікуна там не було — його вже відправили на полігон.

"Уявіть собі становище цієї дитини: людина, яка згідно із законом несе за неї відповідальність, просто зникає з дому, а вона змушена сама шукати її через ТЦК, щоб довести, ким вона для неї є", — пише омбудсмен.

Він не може збагнути, як так виходить, що неповнолітня дитина, яка втратила батьків, залишається без свого єдиного опікуна і фактично сама намагається з’ясувати, де він перебуває і що з ним сталося.

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Лубінець погоджується, що мобілізація — це необхідність, однак наголосив, що війна не скасовує права дитини:

"Мене теж турбує інше. Людина може опинитися в ТЦК, пройти ВЛК, бути направленою до військової частини — а її близькі можуть не розуміти, де вона і що з нею. Так не повинно бути. І це далеко не поодинока проблема. Це не можна сприймати як норму".

Омбудсмен доручив своєму представнику у Дніпропетровській області з’ясувати ситуацію. Також запити надіслано до Лівобережної служби у справах дітей Дніпровської міської ради та Дніпропетровської обласної ТЦК і СП.

"Тепер маємо отримати чіткі відповіді: хто і як забезпечив права 17-річної дитини після того, як її єдиний опікун опинився в армії?" — зазначив Лубінець.

Дівчинка зараз перебуває у бабусі, однак те, що та доглядає за нею, не робить її автоматично законним представником підлітка.

Питання про те, хто представлятиме інтереси дитини, якщо з нею щось трапиться, залишається відкритим.

"Це знову демонструє наслідки проваленої реформи колишнього керівництва Міноборони. Це потрібно негайно виправити. Система, яка має працювати чітко й прозоро, не може залишати людей та їхніх близьких без відповідей, особливо коли йдеться про неповнолітню дитину. Адже якщо держава не знає, хто відповідатиме за таку дитину завтра, — це вже не просто проблема однієї родини. Це проблема системи", — підкреслив автор.

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП ситуацію на момент публікації цього матеріалу ще не коментували.

Нагадаємо, у Чернігівській області мобілізували чоловіка, якого катували росіяни.

Також повідомлялося, що водія Червоного Хреста мобілізували під час евакуації людей із Херсона.