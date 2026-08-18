"Это проблема системы": Лубинец отреагировал на мобилизацию единственного опекуна ребенка-сироты

В Днепре 17-летняя девушка-сирота осталась без опекуна после того, как человека, на попечении которого она была, мобилизовали.

Мужчина вышел из дома и просто не вернулся, а спустя некоторое время позвонил ребенку и сообщил, что его везут в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Взяв документы, девушка поехала в ТЦК, чтобы объяснить ситуацию, однако ее опекуна там уже не было, его уже направили на полигон.

"Представьте состояние этого ребенка: человек, который по закону отвечает за него, просто исчезает из дома, а он вынужден сам искать его по ТЦК, чтобы доказать, кто он для него", — пишет омбудсмен.

Он недоумевает, как так получается, что несовершеннолетний ребенок, потерявший родителей, остается без своего единственного попечителя и фактически сам пытается разобраться, где он и что с ним произошло.

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Лубинец согласен, что мобилизация — это необходимость, однако подчеркнул, что война не отменяет права ребенка:

"Меня тоже беспокоит другое. Человек может оказаться в ТЦК, пройти ВЛК, быть направленным в воинскую часть — а его близкие могут не понимать, где он и что с ним. Так не должно быть. И это далеко не единичная проблема. Это нельзя воспринимать как норму".

Омбудсмен дал задание своему представителю Днепропетровской области разобраться в ситуации. Также запросы направлены в Левобережную службу по делам детей Днепровского городского совета и Днепропетровского областного ТЦК и СП.

"Теперь должны получить четкие ответы: кто и как обеспечил права 17-летнего ребенка после того, как его единственный попечитель оказался в армии?" — отметил Лубинец.

Девочка сейчас у бабушки, однако то, что та ухаживает за ней, не делает ее автоматически законным представителем подростка.

Вопрос, кто будет представлять интересы ребенка. Если с ним что-то случится, остается открытым.

"Это снова показывает последствия проваленной реформы бывшего руководства Минобороны. Это нужно немедленно исправить. Система, которая должна работать четко и прозрачно, не может оставлять людей и их близких без ответов, особенно когда речь идет о несовершеннолетнем ребенке. Ибо если государство не знает, кто отвечает за такого ребенка завтра, — это уже не просто проблема одной семьи. Это проблема системы", — подчеркнул автор.

В Днепропетровском областном ТЦК и СП ситуацию на момент материала еще не комментировали.

Напомним, в Черниговской области мобилизовали мужчину, которого пытали россияне.

Также сообщалось, что водителя Красного Креста мобилизовали во время эвакуации людей из Херсона.