Выжил после расстрела: в Черниговской области мобилизовали мужчину, которого пытали россияне (видео)

Николая Куличенко, который в 2022 году пережил пытки и расстрел со стороны российских военных, а после этого самостоятельно выбрался из могилы, мобилизовали в Черниговской области. Его сестра заявила, что после пережитого мужчина проходил лечение и получал психологическую помощь, однако во время мобилизации его медицинские документы, по её словам, не были должным образом учтены.

В ходе заседания Временной следственной комиссии, как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, стало известно, что Куличенко был призван на военную службу 26 июня 2026 года.

История Николая связана с событиями марта 2022 года. По словам его сестры, российские военные в течение трёх дней подвергали пыткам мужчину и двух его братьев. После этого их расстреляли и сбросили в яму. Двое братьев погибли, а Николай, несмотря на огнестрельное ранение и сломанные ребра, остался жив и смог самостоятельно выбраться из ямы.

После спасения мужчина долгое время лечился, получал психологическую помощь и принимал антидепрессанты. В то же время, по словам сестры, официально подтвердить его пребывание в российском плену не удалось. Из-за этого он не смог оформить отсрочку по соответствующему основанию.

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Сестра Куличенко рассказала, что 26 июня мужчину остановили, когда он ехал на велосипеде, после чего доставили в ТЦК. В тот момент он был в шортах, футболке и кедах и не имел при себе документов.

Кроме того, семья пыталась как можно скорее передать ему необходимые вещи и документы. Знакомый военнослужащий привез паспорт, военный билет, медицинскую карту с диагнозом, справки о лечении после ранения и другие документы. В то же время воду, еду и сигареты, по словам сестры, передать не разрешили.

Она также утверждает, что в ТЦК ей сообщили: имеющиеся у Николая документы не помогут ему избежать службы. По словам сестры, у мужчины были медицинские документы, согласно которым еще с 2007 года его состояние здоровья якобы являлось основанием для признания негодности к военной службе.

В ходе заседания ВСК Алексей Гончаренко обратился к временно исполняющему обязанности начальника Черниговского областного ТЦК и СП Михаилу Хомчуку с просьбой прокомментировать ситуацию.

Хомчук подтвердил, что в ТЦК известно об этом случае. Он отметил, что Николай Куличенко, 1989 года рождения, состоял на воинском учете в Черниговском районном ТЦК и СП. До момента его мобилизации, по словам чиновника, его шесть раз вызывали в военкомат.

По данным ТЦК, 26 июня 2026 года Куличенко был доставлен в учреждение сотрудниками Национальной полиции. Хомчук заявил, что на момент доставки у мужчины не было документально подтвержденных оснований для отсрочки и он не обращался с соответствующим заявлением.

В то же время чиновник отметил, что Куличенко не жаловался на состояние здоровья во время пребывания в ТЦК и не имел ограничений в пользовании телефоном. По его словам, военно-медицинская комиссия при Черниговском городском ТЦК 10 июля 2025 года признала мужчину годным к военной службе.

Кроме того, Хомчук заявил, что перед отправкой в воинскую часть Куличенко лично общался с её представителями. По словам чиновника, мужчина выразил желание проходить службу в этой части, после чего его зачислили в личный состав.

Напомним, что 14 августа в Николаевской области полицейские остановили эвакуатор Красного Креста и доставили его водителя в ТЦК. В полиции заявили, что у мужчины не было бронирования, и в связи с инцидентом начали служебное расследование.

Ранее Фокус сообщал, что в Полтавской области проведут проверку обстоятельств мобилизации мужчины, который, по словам его матери, перенес инсульт, страдал тяжелыми хроническими заболеваниями и был снят с воинского учета.