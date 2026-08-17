Вижив після розстрілу: на Чернігівщині мобілізували чоловіка, якого катували росіяни (відео)

Миколу Куліченка, який у 2022 році пережив катування та розстріл російськими військовими, а після цього самостійно вибрався з могили, мобілізували на Чернігівщині. Його сестра заявила, що після пережитого чоловік проходив лікування та отримував психологічну допомогу, однак під час мобілізації його медичні документи, за її словами, належним чином не врахували.

Під час засідання Тимчасової слідчої комісії, як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, стало відомо, що Куліченка призвали на військову службу 26 червня 2026 року.

Історія Миколи пов’язана з подіями березня 2022 року. За словами його сестри, російські військові протягом трьох днів катували чоловіка та двох його братів. Після цього їх розстріляли та скинули до ями. Двоє братів загинули, а Микола, попри кульове поранення та зламані ребра, залишився живим і зміг самостійно вибратися з могили.

Після порятунку чоловік тривалий час лікувався, отримував психологічну допомогу та приймав антидепресанти. Водночас, за словами сестри, офіційно підтвердити його перебування в російському полоні не вдалося. Через це він не зміг оформити відстрочку за відповідною підставою.

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Сестра Куліченка розповіла, що 26 червня чоловіка зупинили, коли він їхав велосипедом, після чого доставили до ТЦК. На той момент він був у шортах, футболці та кедах і не мав із собою документів.

Крім того, родина намагалася якнайшвидше передати йому необхідні речі та документи. Знайомий військовослужбовець привіз паспорт, військовий квиток, медичну карту з діагнозом, довідки про лікування після поранення та інші документи. Водночас воду, їжу та цигарки, за словами сестри, передати не дозволили.

Вона також стверджує, що в ТЦК їй повідомили: наявні у Миколи документи не допоможуть йому уникнути служби. За словами сестри, чоловік мав медичні документи, відповідно до яких ще з 2007 року його стан здоров’я нібито був підставою для непридатності до військової служби.

Під час засідання ТСК Олексій Гончаренко звернувся до тимчасового виконувача обов’язків начальника Чернігівського обласного ТЦК та СП Михайла Хомчука із проханням прокоментувати ситуацію.

Хомчук підтвердив, що в ТЦК відомо про цей випадок. Він зазначив, що Микола Куліченко, 1989 року народження, перебував на військовому обліку в Чернігівському районному ТЦК та СП. До моменту мобілізації його, за словами посадовця, шість разів викликали до військкомату.

За даними ТЦК, 26 червня 2026 року Куліченка доставили до установи працівники Національної поліції. Хомчук заявив, що на момент доставки чоловік не мав документально підтверджених підстав для відстрочки та не звертався із відповідною заявою.

Водночас посадовець зазначив, що Куліченко не скаржився на стан здоров’я під час перебування у ТЦК і не мав обмежень у користуванні телефоном. За його словами, військово-лікарська комісія при Чернігівському міському ТЦК 10 липня 2025 року визнала чоловіка придатним до військової служби.

Крім того, Хомчук заявив, що перед відправленням до військової частини Куліченко особисто спілкувався з її представниками. За словами посадовця, чоловік висловив бажання проходити службу в цій частині, після чого його зарахували до особового складу.

Нагадаємо, що 14 серпня на Миколаївщині поліцейські зупинили евакуаційний автомобіль Червоного Хреста та доставили його водія до ТЦК. У поліції заявили, що чоловік не мав бронювання, а через інцидент розпочали службове розслідування.

Раніше Фокус писав, що на Полтавщині перевірять обставини мобілізації чоловіка, який, за словами його матері, переніс інсульт, мав важкі хронічні захворювання та був виключений з військового обліку.