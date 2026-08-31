Арсен Жумаділов звільнився із Агенції оборонних закупівель: подробиці

Міноборони України обіцяє призначити нового керівника Агенції оборонних закупівель найближчим часом.

Арсен Жумаділов 31 серпня завершив роботу на посаді директора Агенції оборонних закупівель. Сторони припинили співпрацю за взаємною згодою, повідомило Міністерство оборони України.

Арсен Жумаділов звільнився із Агенції оборонних закупівель Фото: Скріншот

У відомстві зазначили, що протягом трьох років під керівництвом Жумаділова Агенція оборонних закупівель забезпечувала потреби Сил оборони.

"Вдячні Арсену Жумаділову за роботу. Рішення щодо призначення нового керівника Агенції буде ухвалене в найкоротші терміни", – повідомили у Міноборони.

У міністерстві наголосили, що стале забезпечення Сил оборони залишається одним із найбільших пріоритетів відомства.

Сам Арсен Жумаділов ще 20 серпня повідомив під час пресконференції, що достроково розірвав контракт та залишить посаду керівника Агенції оборонних закупівель. Тоді він написав заяву про звільнення, однак продовжив виконувати обов'язки до 31 серпня.

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За словами Жумаділова, його місце в статусі в. о. займе колишній гендиректор "Медичних закупівель України" Олег Кльоц.

В той же час інсайдери повідомляли, що Жумаділов йде через ситуацію з закупівлями зброї, де виникла проблема через незапущену нову процедуру. Міноборони намагалося перейти від прямих закупівель до тендерів за тактико-технічними характеристиками (ТТХ). Однак нову систему так і не запустили, а стара процедура вже не працює.

У результаті, стверджують джерела, Міноборони звинувачує АОЗ у бездіяльності, тоді як агентство заявляє, що готове проводити тендери, але чекає від відомства необхідні ТТХ.

За словами Жумаділова, за рік фінансовий ресурс Агенції на озброєння та військову техніку зріс майже втричі – із 633,3 млрд грн у 2025 році до 1,717 трлн грн у 2026-му. Обсяг міжнародного фінансування за цей період збільшився у 16 разів.

Арсен Жумаділов очолив Агенцію оборонних закупівель на початку 2025 року. З 1 лютого на нього було покладено тимчасове виконання обов'язків керівника після рішення не продовжувати контракт із Мариною Безруковою, а з березня 2025 року він офіційно очолював Агенцію.

Нагадаємо, Фокус розповідав про Арсена Жумаділова, коли його призначили на посаду.