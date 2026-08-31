Арсен Жумадилов уволился из Агентства оборонных закупок: подробности

Минобороны Украины обещает в ближайшее время назначить нового руководителя Агентства оборонных закупок.

31 августа Арсен Жумадилов завершил работу в должности директора Агентства оборонных закупок. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, сообщило Министерство обороны Украины.

Арсен Жумадилов уволился из Агентства оборонных закупок Фото: Скриншот

В ведомстве отметили, что в течение трех лет под руководством Жумадилова Агентство оборонных закупок обеспечивало потребности Сил обороны.

"Благодарим Арсена Жумадилова за проделанную работу. Решение о назначении нового руководителя Агентства будет принято в кратчайшие сроки", — сообщили в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что стабильное обеспечение Сил обороны остается одним из главных приоритетов ведомства.

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Сам Арсен Жумадилов ещё 20 августа сообщил на пресс-конференции, что досрочно расторг контракт и покинет пост руководителя Агентства оборонных закупок. Тогда он написал заявление об увольнении, однако продолжил исполнять обязанности до 31 августа.

По словам Жумадилова, его место в должности и. о. займет бывший генеральный директор "Медицинских закупок Украины" Олег Клёц.

В то же время инсайдеры сообщали, что Жумадилов уходит из-за ситуации с закупками оружия, где возникла проблема из-за того, что новая процедура так и не была запущена. Минобороны пыталось перейти от прямых закупок к тендерам по тактико-техническим характеристикам (ТТХ). Однако новую систему так и не запустили, а старая процедура уже не работает.

В результате, как утверждают источники, Минобороны обвиняет АОЗ в бездействии, тогда как агентство заявляет, что готово проводить тендеры, но ожидает от ведомства необходимые технические характеристики.

По словам Жумадилова, за год финансовые ресурсы Агентства по вооружению и военной технике выросли почти втрое — с 633,3 млрд грн в 2025 году до 1,717 трлн грн в 2026-м. Объем международного финансирования за этот период увеличился в 16 раз.

Арсен Жумадилов возглавил Агентство оборонных закупок в начале 2025 года. С 1 февраля на него были возложены временные обязанности руководителя после решения не продлевать контракт с Мариной Безруковой, а с марта 2025 года он официально возглавил Агентство.

Напомним, что "Фокус" рассказывал об Арсене Жумадилове, когда его назначили на эту должность.