"Послуга під ключ": ТЦК можуть вивезти за кордон прямо з буса за $50–70 тисяч, — Лубінець

У прикордонній області зафіксували схему, за якою чоловіка можуть за $50–70 тисяч просто з автобуса ТЦК переправити за кордон.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю “Українській правді”.

За його словами, раніше за вихід із автобуса ТЦК вимагали близько $10 тисяч, а за вихід із приміщення ТЦК — $15 тисяч.

“Одна з останніх історій, яку ми поки що підтверджуємо: у прикордонній області з’явилася нова послуга "під ключ" — людина може заплатити від 50 до 70 тисяч доларів, і тоді її прямо з буса переправляють за межі України”, — розповів Лубінець.

Він зазначив, що корупційний фактор, за його оцінкою, найбільш розвинений на Закарпатті. Водночас у Запорізькій та Харківській областях, за словами омбудсмана, його практично немає.

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Лубінець пов’язує поширення корупції та порушень під час мобілізації з державною політикою. Він також заявив, що у 2024 році почали масово затримувати людей і затягувати їх у буси, після чого кількість скарг на порушення прав під час мобілізації різко зросла.

За словами омбудсмана, зараз він сподівається на зміни після призначення відповідальних за мобілізацію представників нового головнокомандувача Михайла Драпатого.

Ще у травні Фокус повідомляв про заплановані зміни у процедурі бронювання працівників від мобілізації.

Раніше також з’являлася інформація про можливе тимчасове припинення автоматичного бронювання працівників через “Дію”. За даними джерел “Телеграфа”, цей процес могли призупинити орієнтовно 8 серпня через створення координаційного центру, який мав додатково перевіряти підприємства на відповідність критеріям критичної важливості.