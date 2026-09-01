"Услуга под ключ": ТЦК могут вывезти за границу прямо из буса за $50–70 тысяч, — Лубинец

В приграничной области выявили схему, по которой человека могут за 50–70 тысяч долларов переправить за границу прямо из автобуса ТЦК.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде".

По его словам, ранее за выход из автобуса ТЦК требовали около 10 тысяч долларов, а за выход из помещения ТЦК — 15 тысяч долларов.

"Одна из последних историй, которую мы пока проверяем: в приграничной области появилась новая услуга "под ключ" — человек может заплатить от 50 до 70 тысяч долларов, и тогда его прямо из микроавтобуса переправляют за пределы Украины", — рассказал Лубинец.

Он отметил, что, по его оценке, коррупция наиболее распространена в Закарпатье. В то же время в Запорожской и Харьковской областях, по словам омбудсмена, её практически нет.

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Лубинец связывает распространение коррупции и нарушений во время мобилизации с государственной политикой. Он также заявил, что в 2024 году начали массово задерживать людей и затаскивать их в микроавтобусы, после чего количество жалоб на нарушения прав во время мобилизации резко возросло.

По словам омбудсмена, сейчас он надеется на изменения после назначения ответственных за мобилизацию представителей нового главнокомандующего Михаила Драпатого.

Еще в мае Фокус сообщал о запланированных изменениях в процедуре отстранения работников от мобилизации.

Ранее также появлялась информация о возможном временном приостановлении автоматического бронирования сотрудников через "Дію". По данным источников "Телеграфа", этот процесс могли приостановить ориентировочно 8 августа в связи с созданием координационного центра, который должен был дополнительно проверять предприятия на соответствие критериям критической важности.