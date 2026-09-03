Чи вплине "Пакунок школяра" на соціальну допомогу: у ПФУ пояснили

Уряд офіційно врегулював питання, яке хвилювало тисячі батьків: одноразова виплата "Пакунок школяра" не вплине на розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Держава остаточно врегулювала питання, яке викликало занепокоєння серед сімей з дітьми, які йдуть до першого класу. Раніше існувала ймовірність того, що отримання виплати "Пакунок школяра" могло вплинути на розрахунок сукупного доходу сім’ї, а отже — зменшити суму інших соціальних виплат. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Щоб уникнути такої ситуації, Кабінет міністрів ухвалив спеціальну постанову. Вона встановлює чіткий принцип: гроші, отримані сім’єю на підготовку першокласника, не враховуються у загальному доході сім’ї під час розрахунку допомоги малозабезпеченим.

Нагадаємо, розмір такої допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом за попередні півроку. До цього доходу зазвичай включають зарплату, пенсію, стипендію, соціальні виплати, допомогу по безробіттю, грошові перекази з-за кордону, дивіденди та інші надходження. Тепер до цього переліку не входить одноразова допомога школярам.

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Ця норма стосується всіх видів державної соціальної підтримки, а не лише допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Раніше повідомлялося, що в Україні розпочався прийом заявок на отримання допомоги "Пакунок школяра 2026" — одноразову виплату в розмірі 5000 грн можуть оформити батьки або опікуни кожної дитини, яка вступає до першого класу.

Крім того, фахівці підрахували, що цієї суми не вистачить на все: родині доведеться додатково витратити ще близько 8 тисяч гривень, щоб повністю підготувати дитину до школи.

Крім того, з 1 жовтня перелік дозволених покупок було розширено — тепер на ці кошти можна купувати не лише канцелярські товари, одяг та взуття, а й книги.