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"Школьный набор" не повлияет на социальную помощь: деньги на ребенка не учитываются при расчете социальной помощи

Деньги из программы "Школьный набор" не учитываются при расчете социальной помощи
Единовременная выплата "Школьный набор" не повлияет на размер государственной социальной помощи | Фото: Слово и Дело

Правительство официально урегулировало вопрос, который волновал тысячи родителей: единовременная выплата "Пакет школьника" не повлияет на размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Государство окончательно урегулировало вопрос, вызывавший беспокойство среди семей с детьми, идущими в первый класс. Ранее существовала вероятность того, что получение выплаты "Пакет школьника" могло повлиять на расчет совокупного дохода семьи, а следовательно — уменьшить сумму других социальных выплат.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Чтобы избежать такой ситуации, Кабинет Министров принял специальное постановление. Оно устанавливает четкий принцип: деньги, полученные семьей на подготовку первоклассника, не включаются в общий доход семьи при расчете пособия малообеспеченным.

Напомним, размер такой помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и её среднемесячным совокупным доходом за предыдущие полгода. В этот доход обычно включают зарплату, пенсию, стипендию, социальные выплаты, пособие по безработице, переводы из-за рубежа, дивиденды и другие поступления. Теперь в этот перечень не входит единовременная помощь школьникам.

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Данная норма касается всех видов государственной социальной поддержки, а не только помощи малообеспеченным семьям.

Ранее сообщалось, что в Украине начался прием заявок на получение помощи "Пакет школьника 2026" — единовременную выплату в размере 5000 грн могут оформить родители или опекуны каждого ребенка, поступающего в первый класс.

Кроме того, специалисты подсчитали, что этой суммы не хватит на всё: семье придётся дополнительно потратить ещё около 8 тысяч гривен, чтобы полностью подготовить ребёнка к школе.

Кроме того, с 1 октября перечень разрешенных покупок был расширен — теперь на эти средства можно приобретать не только канцелярские товары, одежду и обувь, но и книги.