Незважаючи на війну: 71% українців відчувають себе щасливими, — КМІС

71% із 2007 опитаних українців заявили, що, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії, вважають себе загалом щасливими.

Такі дані 7 вересня опублікував Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) за підсумками опитування, проведеного з 7 травня по 3 червня 2026 року.

31 % респондентів, які взяли участь в опитуванні, відповіли, що вони однозначно щасливі, а 40 % обрали варіант "скоріше так, ніж ні". Ще 11 % респондентів відповіли "і так, і ні".

Водночас 16% респондентів зазначили, що вони нещасливі або скоріше нещасливі (9% відповіли "скоріше ні, ніж так", ще 7% обрали відповідь "ні").

71% українців вважають себе щасливими Фото: КМІС

При цьому щасливішими вважають себе люди молодшого віку (75 % серед осіб віком до 40 років проти 60 % у категорії 70+).

Також на рівень відчуття щастя впливає матеріальний добробут: серед найбільш забезпечених респондентів щасливими відчувають себе 91 %, тоді як серед найбідніших — 48 %.

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Рівень щастя безпосередньо залежить від доходів та задоволення основних потреб Фото: КМІС

Крім того, чим здоровіша людина, тим щасливішою вона почувається. Також щасливішими є люди, які бачать сенс свого життя (79% проти 41%).

Чим здоровіша людина, тим вона щасливіша Фото: КМІС

Аналізуючи результати опитування, аналітики КМІС зазначають, що зростання рівня щастя не означає поліпшення об’єктивних умов життя.

Соціологи вважають, що йдеться про психологічну адаптацію: люди змінюють свої очікування та критерії оцінки власного життя і знову отримують можливість відчувати себе щасливими навіть у складних обставинах.

До грудня 2023 року, незважаючи на два роки повномасштабної війни, показники залишалися практично незмінними. За 2024 рік рівень щастя знизився приблизно з 62% до 58%. Такий самий рівень щастя був в Україні у період з 2012 по 2017 рік.

Після суттєвого зниження у 2024 році рівень щастя в Україні почав відновлюватися. Якщо в грудні 2024 року щасливими вважали себе 58% опитаних, то в грудні 2025 року — вже 69%, а в травні 2026 року — 71%.

Кількість щасливих українців зрівнялася з рівнем довоєнного 2021 року

Таким чином, рівень щастя фактично повернувся до показника грудня 2021 року, напередодні повномасштабного російського вторгнення, коли щасливими вважали себе також 71 % українців.

Нагадаємо, що Фінляндія знову стала найщасливішою країною у світі.

Також повідомлялося, що психологиня з найщасливішої країни світу розповіла, у чому полягає їхній секрет.