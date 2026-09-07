Несмотря на войну: 71% украинцев чувствуют себя счастливыми, — КМИС

71% из 2007 опрошенных украинцев заявили, что, несмотря на полномасштабное вторжение России, считают себя в целом счастливыми.

Такие данные 7 сентября опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС) по итогам опроса, проведенного с 7 мая по 3 июня 2026 года.

31% респондентов, участвовавших в опросе, ответили, что они однозначно счастливы, а 40% выбрали вариант "скорее да, чем нет". Еще 11% респондентов ответили "и да, и нет".

В то же время 16% респондентов отметили, что они несчастливы или скорее несчастливы (9% ответили "скорее нет, чем да", еще 7% выбрали ответ "нет").

71% украинцев считают себя счастливыми Фото: КМИС

При этом более счастливыми считают себя люди более молодого возраста (75% среди лиц до 40 лет против 60% в категории 70+).

Так же на уровень ощущения счастья влияет благосостояние: среди наиболее обеспеченных респондентов счастливыми чувствуют себя 91%, в то время как среди самых бедных — 48%.

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Уровень счастья напрямую зависит от доходов и обеспечения базовых потребностей Фото: КМИС

Кроме того, чем человек здоровее, тем счастливее он себя чувствует. Также более счастливыми являются люди, которые видят смысл своей жизни (79% против 41%).

Чем здоровее человек, тем он счастливее Фото: КМИС

Анализируя результаты опроса, аналитики КМИС отмечают, что рост уровня счастья не означает облегчения объективных условий жизни.

Социологи считают, что речь идет о психологической адаптации: люди изменяют ожидания и критерии оценки собственной жизни и вновь обретают возможность чувствовать себя счастливыми даже в сложных обстоятельствах.

До декабря 2023 года, несмотря на два года полномасштабной войны, показатели оставались практически такими же. За 2024 год уровень счастья снизился примерно с 62% до 58%. Такой же уровень счастья был в Украине в период с 2012 по 2017 год.

После существенного снижения в 2024 году уровень счастья в Украине начал восстанавливаться. Если в декабре 2024 счастливыми себя считали 58% опрошенных, то в декабре 2025 — уже 69%, а в мае 2026 — 71%.

Количество счастливых украинцев сравнялось с довоенным 2021 годом

Таким образом, уровень счастья фактически вернулся к показателю декабря 2021, накануне полномасштабного российского вторжения, когда счастливыми себя считал также 71% украинцев.

Напомним, Финляндия снова стала самой счастливой страной в мире.

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