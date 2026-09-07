У Києві транспортний колапс: черги на громадський транспорт тягнуться на сотні метрів (відео)

У Києві через тривалу повітряну тривогу стався транспортний колапс.

Величезні натовпи людей уже виходять на дорогу, а переповнений транспорт не бере пасажирів, повідомляють у соцмережах. Зокрема, "Київ. NFO" публікує кадри зі Звіринецької, де сотні киян чекають хоча б на якийсь транспорт, щоб доїхати на лівий берег.

Тим часом у Київській міській державній адміністрації повідомили про зміни у роботі метрополітену.

Згідно з оприлюдненою інформацією, рух поїздів по "червоній" гілці здійснюється:

у напрямку центру — від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна";

у напрямку виїзду з міста – від ст. "Арсенальна" до ст. "Академмістечко".

Рух поїздів "зеленою" лінією здійснюється між станціями "Сирець" — "Звіринецька" та "Осокорки" — "Червоний хутір".

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Кілька годин тому мер Києва Володимир Кличко повідомив, що під час дії жовтого рівня загрози Сирецько-Печерська лінія метро (зелена гілка) працюватиме без обмежень, забезпечуючи рух поїздів та перевезення пасажирів через Південний міст (з лівого на правий і з правого на лівий берег).

У разі червоного рівня загрози зелена лінія курсуватиме між станціями "Сирець" — "Видубичі" та "Славутич" — "Червоний хутір".

Наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме без обмежень. Місто вже організувало додатковий автобусний маршрут, який дублює маршрут червоної лінії метро, і курсує постійно від станції метро "Палац спорту" через станцію метро "Арсенальна" до станції метро "Лісова".

Метро на лівий берег під час повітряних тривог має почати курсувати з 10 вересня.

О 19:05 у Києві оголосили про скасування повітряної тривоги, а через чотири хвилини у КМДА повідомили, що рух поїздів метро на "червоній" та "зеленій" лініях відновлено у звичайному режимі.

Нагадаємо, у Києві змінять умови комендантської години. Комендантська година буде скорочена і триватиме з 1 до 5 години.

А 3 вересня Кабінет міністрів затвердив поділ повітряних тривог на два рівні залежно від ступеня небезпеки: "жовтий" — атака дронів, "червоний" — ракетний обстріл. Згідно з рішенням уряду, під час "жовтої" тривоги заклади можуть працювати, під час "червоної" — заклади закриваються, а люди спускаються в укриття.