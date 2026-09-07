В Киеве транспортный коллапс: очереди к общественному транспорту растянулись на сотни метров (видео)

В Киеве из-за продолжительной воздушной тревоги образовался транспортный коллапс.

Огромные толпы людей уже выходят на дорогу, а переполненный транспорт не забирает пассажиров, сообщают в соцсетях. В частности, "Киев. NFO" публикует кадры со Зверинецкой, где сотни киевлян ждут хоть какой-то транспорт, чтобы доехать на левый берег.

Тем временем в Кивеской городской государственной администрации сообщили об изменениях в работе метрополитена.

Согласно обнародованной информации, движение поездов красной" веткой осуществляется:

в направлении центра – от ст. "Академгородок" к ст. "Театрально";

в направлении выезда из города – от ст. "Арсенальная" к ст. "Академгородок".

Движение поездов "зеленой" линией осуществляется между станциями "Сырец" — "Зверинецкая" и "Осокорки" — "Красный хутор".

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Несколькими часами ранее мэр Киева Владимир Кличко информировал, что во время желтого уровня угрозы Сырецко-Печерская линия метро (зеленая ветка) метро будет работать без ограничений с обеспечением движения поездов и перевозкой пассажиров через Южный мост (с левого на правый и с правого на левый берег).

При красном уровне угрозы зеленая ветка будет курсировать между станциями "Сырец" — "Выдубичи" и "Славутич" — "Красный хутор".

Наземный общественный транспорт и дальше будет курсировать без ограничений. Город уже организовал дополнительный автобусный маршрут, дублирующий маршрут красной ветки метро, и курсирует постоянно от станции метро "Дворец спорта" через станцию ​​метро "Арсенальная" до метро "Лесная".

Метро на левый берег во время воздушных тревог должно начать работать с 10 сентября.

В 19.05 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги, а спустя четыре минуты в КГГА сообщили, что движение поездов метро на "красной" и "зеленой" линиях возобновлено в обычном режиме.

Напомним, в Киеве изменят условия комендантского часа. Комендантский час будет сокращен и будет длиться с 1 до 5 часов.

А 3 сентября Кабинет министров утвердил деление воздушных тревог на два уровня в зависимости от степени опасности: "желтый" — атака дронов, "красный" — ракетный обстрел. Согласно решению правительства, при "желтой" тревоге заведения могут работать, при "красной" — заведения закрываются, а люди спускаются в укрытия.