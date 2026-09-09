Зимовий час 2026-2027: коли українцям потрібно перевести годинники

В жовтні 2026 року в Україні традиційно відбудеться перехід із літнього на зимовий час. Попри дискусії та ухвалений раніше законопроєкт №4201 щодо скасування сезонного переведення стрілок, документ так і не набув чинності, тому чинні правила залишаються без змін.

Перехід на зимовий час відбудеться в ніч проти неділі, 25 жовтня 2026 року. О 04:00 ранку стрілки годинника переводять на одну годину назад — на 03:00, Фокус дізнався все, що відомо.

У 2026 році перехід на зимовий час в Україні відбудеться 25 жовтня 2026 року, в ніч із суботи на неділю. Це остання неділя жовтня — саме за таким принципом визначається дата осіннього переходу.

Під час переходу на зимовий час стрілки потрібно перевести на одну годину назад.

Смартфони, планшети, комп'ютери та смартгодинники перейдуть на новий час автоматично (за умови включеної autosync-опції). Механічні та застарілі електронні пристрої потрібно налаштувати вручну, адже вони не підключені до інтернету. Проте повністю покладатися на автоматику не варто. Напередодні 25 жовтня бажано швидко перевірити телефон, особливо якщо наступного ранку заплановані поїздка, робота, іспит або важлива зустріч.

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Такий порядок передбачений постановою Кабінету Міністрів України №509 "Про порядок обчислення часу на території України". Чинна редакція документа датована 18 грудня 2025 року.

Перехід на зимовий час: чому Україна досі переводить годинники двічі на рік

Сезонне переведення годинника в Україні залишається чинною практикою. Переведення годинника восени та навесні відбувається ще з часів Радянського союзу, відколи у 1981 році було вирішено запровадити переходи між літнім і зимовим часом. В Україні літній час уніфікували лише в 1996 році. Переведення завжди припадали на вихідні, щоб дати організму мінімально адаптуватися. Законодавчі ініціативи щодо переведення годинника вже неодноразово обговорювалися, однак станом на 2026 рік остаточного переходу на постійний час не відбулося.

Так, у липні 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачав відмову від переходу на літній час. Згідно з документом, в Україні мав залишитися постійний зимовий час, який пропонували називати єдиним київським часом.

"За" ухвалення документа в цілому тоді проголосував 261 народний депутат.

Автори ініціативи пояснювали її турботою про здоров'я населення, а також можливими економічними перевагами.

Однак для набуття чинності закон мав підписати президент України Володимир Зеленський. А так як він цього не зробив, то документ так і не набув чинності.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як взагалі виникла ідея про переведення годинника на зимовий і літній час. І де це вперше відбулось.

Також ми ділились думкою експерта про те, чому зимовий час варто лишити на постійній основі.