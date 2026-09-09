Зимнее время 2026–2027: когда украинцам нужно перевести часы

В октябре 2026 года в Украине, как обычно, состоится переход с летнего на зимнее время. Несмотря на дискуссии и принятый ранее законопроект № 4201 об отмене сезонного перевода стрелок, документ так и не вступил в силу, поэтому действующие правила остаются без изменений.

Переход на зимнее время состоится в ночь на воскресенье, 25 октября 2026 года. В 04:00 утра стрелки часов переводят на один час назад — на 03:00. "Фокус" узнал всё, что известно.

В 2026 году переход на зимнее время в Украине состоится 25 октября 2026 года, в ночь с субботы на воскресенье. Это последнее воскресенье октября — именно по этому принципу определяется дата осеннего перехода.

При переходе на зимнее время стрелки часов нужно перевести на один час назад.

Смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-часы перейдут на новое время автоматически (при условии, что включена опция автосинхронизации). Механические и устаревшие электронные устройства необходимо настроить вручную, поскольку они не подключены к интернету. Однако полностью полагаться на автоматику не стоит. Накануне 25 октября желательно быстро проверить телефон, особенно если на следующее утро запланированы поездка, работа, экзамен или важная встреча.

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Такой порядок предусмотрен постановлением Кабинета Министров Украины № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Действующая редакция документа датирована 18 декабря 2025 года.

Переход на зимнее время: почему Украина до сих пор переводит часы два раза в год

Сезонный перевод часов в Украине по-прежнему остается действующей практикой. Перевод часов осенью и весной осуществляется еще со времен Советского Союза, когда в 1981 году было решено ввести переход между летним и зимним временем. В Украине летнее время было унифицировано только в 1996 году. Переход всегда приходился на выходные, чтобы дать организму возможность минимально адаптироваться. Законодательные инициативы по переводу часов уже неоднократно обсуждались, однако по состоянию на 2026 год окончательного перехода на постоянное время не произошло.

Так, в июле 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривавший отказ от перехода на летнее время. Согласно документу, в Украине должно было остаться постоянное зимнее время, которое предлагалось называть единым киевским временем.

"За" принятие документа в целом тогда проголосовал 261 народный депутат.

Авторы инициативы объясняли её заботой о здоровье населения, а также возможными экономическими преимуществами.

Однако для вступления закона в силу его должен был подписать президент Украины Владимир Зеленский. А поскольку он этого не сделал, документ так и не вступил в силу.

Напомним, "Фокус" рассказывал , как вообще возникла идея перехода на зимнее и летнее время и где это произошло впервые.

Кроме того, мы поделились мнением эксперта о том, почему зимнее время стоит оставить на постоянной основе.