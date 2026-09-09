Метро без зупинок під час жовтої тривоги: у Києві протестували нову схему руху

Столична підземка переходить на новий алгоритм роботи, який має розвантажити наземний транспорт та скоротити черги в укриттях під час повітряних тривог.

У Києві в середу, 9 вересня, "зелена" лінія метрополітену у тестовому режимі перевозить пасажирів Південним мостом навіть під час оголошення жовтого рівня загрози. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні, 9 вересня, у тестовому режимі під час жовтого рівня загрози працює Сирецько-Печерська лінія метрополітену ("зелена" гілка). Поїзди курсують за звичайним маршрутом, перевозячи пасажирів із правого на лівий та з лівого на правий берег Дніпра", – йдеться в повідомленні.

Що зміниться під час червоного рівня загрози

У КМДА уточнили: якщо оголосять повітряну тривогу червоного рівня, рух поїздів наземною ділянкою моста призупинять. Пасажирам доведеться вийти з поїзда на найближчих підземних станціях та перечекати небезпеку безпосередньо там, використовуючи станцію як укриття. У такому режимі потяги курсуватимуть окремо на двох ділянках – між станціями "Сирець" та "Видубичі", а також між "Осокорками" і "Червоним хутором".

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Наразі фахівці завершують відпрацювання алгоритмів безпеки та координації дій між машиністами, диспетчерами й черговим персоналом станцій. Уже з завтрашнього дня, 10 вересня, новий алгоритм запрацює на постійній основі – рух "зеленою" лінією під час жовтого рівня загрози здійснюватиметься без будь-яких обмежень.

Для пасажирів також оновили систему аудіоінформування відповідно до нових правил роботи підземки – оголошення транслюються у вагонах поїздів та на станціях метрополітену. Пасажирів закликають уважно стежити за повідомленнями та неухильно дотримуватися вказівок працівників метро.

Раніше повідомлялося, що в Києві через тривалу повітряну тривогу виник масштабний транспортний колапс – великі натовпи людей були змушені виходити на дорогу, а переповнений громадський транспорт не міг брати нових пасажирів.

Також нагадаємо, що 3 вересня Кабінет міністрів затвердив поділ повітряних тривог на два рівні залежно від ступеня небезпеки – "жовтий" (атака дронів) та "червоний" (ракетний обстріл). Згідно з рішенням уряду, під час "жовтої" тривоги заклади можуть продовжувати роботу, тоді як під час "червоної" вони закриваються, а людям необхідно спускатися в укриття.