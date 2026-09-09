Метро без остановок во время "желтой" тревоги: в Киеве протестировали новую схему движения

Столичная метрополитена переходит на новый алгоритм работы, который должен разгрузить наземный транспорт и сократить очереди в укрытиях во время воздушных тревог.

В Киеве в среду, 9 сентября, "зеленая" линия метрополитена в тестовом режиме перевозит пассажиров через Южный мост даже во время объявления желтого уровня угрозы. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Сегодня, 9 сентября, в тестовом режиме при желтом уровне угрозы работает Сирецко-Печерская линия метрополитена ("зеленая" ветка). Поезда курсируют по обычному маршруту, перевозя пассажиров с правого на левый и с левого на правый берег Днепра", — говорится в сообщении.

Что изменится при введении красного уровня угрозы

В КГГА уточнили: в случае объявления воздушной тревоги красного уровня движение поездов по наземному участку моста будет приостановлено. Пассажирам придется выйти из поезда на ближайших подземных станциях и переждать опасность непосредственно там, используя станцию в качестве укрытия. В таком режиме поезда будут курсировать отдельно на двух участках – между станциями "Сырец" и "Выдубичи", а также между "Осокорками" и "Красным хутором".

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В настоящее время специалисты завершают доработку алгоритмов безопасности и координации действий между машинистами, диспетчерами и дежурным персоналом станций. Уже с завтрашнего дня, 10 сентября, новый алгоритм начнёт действовать на постоянной основе – движение по "зелёной" линии во время жёлтого уровня угрозы будет осуществляться без каких-либо ограничений.

Для пассажиров также обновили систему аудиоинформирования в соответствии с новыми правилами работы метро — объявления транслируются в вагонах поездов и на станциях метрополитена. Пассажиров призывают внимательно следить за сообщениями и неукоснительно соблюдать указания сотрудников метро.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за длительной воздушной тревоги возник масштабный транспортный коллапс — большие скопления людей были вынуждены выходить на дорогу, а переполненный общественный транспорт не мог принимать новых пассажиров.

Также напомним, что 3 сентября Кабинет министров утвердил деление воздушных тревог на два уровня в зависимости от степени опасности — "желтый" (атака дронов) и "красный" (ракетный обстрел). Согласно решению правительства, во время "желтой" тревоги учреждения могут продолжать работу, тогда как во время "красной" они закрываются, а людям необходимо спускаться в укрытия.