Скандал зі шкільним харчуванням: фото з ліцею в Житомирі викликало обурення батьків

Місцеве видання попросило батьків з Житомира надіслати фото шкільних сніданків і деякі знімки викликали обурення через малі порції та неестетичний вигляд їжі.

В Україні з 1 вересня 2026 року всі учні закладів загальної середньої освіти мають отримувати безоплатне харчування за бюджетні кошти – сніданок в їдальні закладу. Видання "Житомир.info" попросило показати фото реальних сніданків для дітей після того, як міська влада опублікувала звіт.

Влада Житомира показала, як має виглядати їжа в школах, але реальність відрізняється

Фото міської влади були з кількох ліцеїв, також журналісти побували в одному з них разом із чиновниками та опублікували сюжет.

Але коли вони попросили у Facebook надсилати їм фото звіти, то деякі знімки дуже відрізнялись від тих, які публікувала влада.

У коментарях автори знімків стверджують, що фото зробили у ліцеї №19. Представників шкільного закладу запрошували пояснити розмір порцій та вміст на фото, але вони на зв'язок не вийшли, а їх сторінки в соцмережах закриті.

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Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

На ситуацію відреагувало Головне управління Держпродспоживслужби в Житомирській області. Там закликали батьків, які мають зауваження до якості, безпечності чи організації харчування у школах, звертатися до управління.

У Держспоживслужбі закликали батьків скаржитись, якщо їх не влаштовує якість їжі у школах Фото: Соцмережi

У відомстві зазначили, що такі звернення дають фахівцям можливість розглянути конкретну ситуацію та, у межах повноважень, вжити відповідних заходів реагування.

"Безпечне та якісне харчування дітей – питання, яке має бути під постійною увагою", – наголосили у Держпродспоживслужбі.

З 1 вересня 2026 року учні комунальних закладів загальної середньої освіти Житомирської громади отримують безкоштовні сніданки, вартість харчування та порядок його організації затвердили під час засідання міськвиконкому 5 серпня: для одного учня 1-4 класів вартість 48,25 гривень; для 5-9 класів, де порції мають бути трохи більші, – 56,87 гривень; для 10-11 класів – 60,02 гривень.

1 липня 2026 року Уряд ухвалив постанову про розподіл майже 7,5 млрд гривень субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти на вересень-листопад 2026 року, обласний бюджет Житомирської області отримає 331 млн 163 тис. гривень.

Нагадаємо, після перших днів навчального року і появи фото шкільних сніданків, деякі з яких викликали обурення у соцмережах, прем'єр-міністр Сергій Корецький 3 вересня доручив Держпродспоживслужбі спільно з Міністерством освіти і науки, Міністерством економіки та довкілля та Міністерством аграрної політики та продовольства негайно провести перевірки на місцях щодо якості організації харчування для учнів 1-11 класів.

Нагадаємо, раніше обурення викликало шкільне харчування в одній із шкіл Чернівців, де дітям дали одну велику морквину, яку навіть не порізали.

Згодом скандал із шкільним харчуванням знов розгорівся, коли з'ясувалось, як годують в школах Одеси і наскільки це відрізняється в інших регіонах.