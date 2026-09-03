Підключився прем'єр-міністр: у Чернівцях виник скандал через морквину на шкільному обіді

У Чернівцях та області масово перевірять якість харчування школярів після скандальних фотографій обідів, які 3 вересня з'явилися в соцмережах. Автор допису стверджує, що учнів однієї зі шкіл годували цілою морквиною із шматком хліба та запіканкою.

"Як бачите, все ідеально продумано та збалансовано", — написав мешканець Чернівців Леонід Прокопчук в соцмережах. Втім фото обіду публікували і інші користувачі соцмереж, хоча жоден не написав в якій школі це було знято.

Морковку в чернівецькій школі подали в незвичний спосіб Фото: Соцмережі

Скандал набув розголосу, і на нього відреагував начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко. Він повідомив, що ініціює службову перевірку та позапланові рейди.

"Вважаю неприпустимим нехтування якістю і безпекою харчування дітей! Тому невідкладно ініціював службову перевірку щодо конкретного інциденту та доручив розпочати позапланові моніторингові візити до закладів освіти Буковини, починаючи з завтрашнього дня", — написав Осипенко та підтвердив, що отримав інформацію про сніданки та обіди, які були запропоновані учням 1–11 класів в одному із закладів освіти міста Чернівці.

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Він пообіцяв, що ОВА перевірятиме не лише документи, а й те, що фактично отримують діти. На виявлені порушення буде миттєва реакція Чернівецької ОВА та правоохоронних органів, а винні відповідатимуть перед законом.

"Маємо зробити все, щоб наші діти отримували якісне, безпечне та повноцінне харчування", — зазначив він.

В Управлінні освіти Чернівецької міської ради зазначили, що заздалегідь зв'язалися з підрядником, який готує їжу для цього закладу, та провели розмову з керівництвом школи.

Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі

"Такий вигляд і якість харчування нас категорично не влаштовують, і подавати їжу так не мають. Наші діти обов’язково отримуватимуть їжу в належному вигляді", — йдеться у дописі управління.

Але в Управлінні освіти пояснили, що після запровадження безкоштовного харчування для всіх школярів навантаження на харчоблоки зросло в рази. Кількість учнів, які харчуються у школах, зросла від 8–10 тисяч до понад 26 тисяч. Управління освіти визнало перші помилки та пообіцяло покращувати роботу разом із батьками.

"Ми вперше проходимо такий масштабний процес, тому помилки на старті є. Ми відкриті до зауважень, готові чути кожну маму чи тата й допрацьовувати систему на ходу, аби дітям було комфортно, а їжа була якісною", - сказано у дописі.

Врешті-решт скандал із морквиною дійшов до прем'єр-міністра Сергія Корецького, який доручив низці відомствам негайно перевірити на місцях якість організації харчування школярів.

"Доручив Держпродспоживслужбі спільно з Міністерством освіти, Міністерством економіки та Міністерством аграрної політики негайно перевірити на місцях якість організації харчування для учнів 1–11 класів", — заявив він.

Сергій Корецький підкреслив, що держава передбачила необхідне фінансування, щоб діти в кожній без винятку школі отримували якісні обіди.

"Усі виявлені проблеми мають бути усунуті без зволікань. Також доручив Міністерству освіти зібрати зворотний зв’язок від батьків та забезпечити належне реагування", — додав він.

Нагадаємо, держава остаточно врегулювала питання, яке викликало занепокоєння серед сімей з дітьми, які йдуть до першого класу. Раніше існувала ймовірність того, що отримання виплати "Пакунок школяра" могло вплинути на розрахунок сукупного доходу сім’ї, а отже — зменшити суму інших соціальних виплат.

Також стало відомо, що у Києві перший тиждень навчального року школи планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Водночас заклади освіти мають бути готові змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації.