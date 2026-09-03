Подключился премьер-министр: в Черновцах разгорелся скандал из-за морковки на школьном обеде

В Черновцах и области проведут массовую проверку качества питания школьников после скандальных фотографий обедов, которые 3 сентября появились в соцсетях. Автор поста утверждает, что учеников одной из школ кормили целой морковкой с куском хлеба и запеканкой.

"Как видите, все идеально продумано и сбалансировано", — написал житель Черновцов Леонид Прокопчук в соцсетях. Впрочем, фото обеда публиковали и другие пользователи соцсетей, хотя ни один из них не указал, в какой школе оно было сделано.

Морковку в черновицкой школе подали необычным способом Фото: Соцсети

Скандал получил широкую огласку, и на него отреагировал глава Черновицкой областной государственной администрации Руслан Осипенко. Он сообщил, что инициирует служебную проверку и внеплановые рейды.

"Считаю недопустимым пренебрежение качеством и безопасностью питания детей! Поэтому незамедлительно инициировал служебную проверку в связи с конкретным инцидентом и поручил начать внеплановые мониторинговые визиты в учебные заведения Буковины, начиная с завтрашнего дня", — написал Осипенко и подтвердил, что получил информацию о завтраках и обедах, которые были предложены ученикам 1–11 классов в одном из учебных заведений города Черновцы.

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Он пообещал, что ОГА будет проверять не только документы, но и то, что фактически получают дети. На выявленные нарушения последует незамедлительная реакция Черновицкой ОГА и правоохранительных органов, а виновные будут нести ответственность перед законом.

"Мы должны сделать всё, чтобы наши дети получали качественное, безопасное и полноценное питание", — отметил он.

В Управлении образования Черновицкого городского совета отметили, что заранее связались с подрядчиком, который готовит еду для этого учебного заведения, и провели беседу с руководством школы.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

"Такой вид и качество питания нас категорически не устраивают, и подавать еду таким образом не следует. Наши дети обязательно будут получать еду в надлежащем виде", — говорится в сообщении управления.

Однако в Управлении образования пояснили, что после введения бесплатного питания для всех школьников нагрузка на пищеблоки возросла в разы. Число учеников, питающихся в школах, выросло с 8–10 тысяч до более чем 26 тысяч. Управление образования признало первые ошибки и пообещало улучшать работу совместно с родителями.

"Мы впервые проходим через такой масштабный процесс, поэтому на старте неизбежны ошибки. Мы открыты для замечаний, готовы выслушать каждую маму или папу и дорабатывать систему по ходу дела, чтобы детям было комфортно, а еда была качественной", — говорится в сообщении.

В конце концов скандал с морковью дошел до премьер-министра Сергея Корецкого, который поручил ряду ведомств немедленно проверить на местах качество организации питания школьников.

"Поручил Госпродпотребслужбе совместно с Министерством образования, Министерством экономики и Министерством аграрной политики незамедлительно проверить на местах качество организации питания для учащихся 1–11 классов", — заявил он.

Сергей Корецкий подчеркнул, что государство предусмотрело необходимое финансирование, чтобы дети в каждой без исключения школе получали качественные обеды.

"Все выявленные проблемы должны быть устранены без промедления. Также поручил Министерству образования собрать отзывы родителей и обеспечить надлежащее реагирование", — добавил он.

Напомним, что государство окончательно урегулировало вопрос, вызывавший беспокойство среди семей с детьми, поступающими в первый класс. Ранее существовала вероятность того, что получение выплаты "Школьный набор" могло повлиять на расчет совокупного дохода семьи, а следовательно — уменьшить сумму других социальных выплат.

Также стало известно, что в Киеве в первую неделю учебного года школы планируют начать работу в очно-дистанционном формате. При этом учебные заведения должны быть готовы менять формат обучения в зависимости от ситуации с безопасностью.