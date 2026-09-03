Повлияет ли "Пакунок школяра" на социальную помощь: в ПФУ дали разъяснения

Правительство официально урегулировало вопрос, который волновал тысячи родителей: единовременная выплата "Пакунок школяра" не повлияет на размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Государство окончательно урегулировало вопрос, вызывавший беспокойство среди семей с детьми, которые идут в первый класс. Ранее существовала вероятность того, что получение выплаты "Пакунок школяра" могло повлиять на расчет совокупного дохода семьи, а следовательно — уменьшить сумму других социальных выплат. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Чтобы избежать такой ситуации, Кабинет министров принял специальное постановление. Оно устанавливает четкий принцип: деньги, полученные семьей на подготовку первоклассника, не учитываются в общем доходе семьи при расчете пособия малообеспеченным.

Напомним, размер такой помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом за предыдущие полгода. В этот доход обычно включают зарплату, пенсию, стипендию, социальные выплаты, пособие по безработице, денежные переводы из-за рубежа, дивиденды и другие поступления. Теперь в этот перечень не входит единовременная помощь школьникам.

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Эта норма касается всех видов государственной социальной поддержки, а не только помощи малообеспеченным семьям.

Ранее сообщалось, что в Украине начался прием заявок на получение помощи "Пакунок школяра 2026" — единовременную выплату в размере 5000 грн могут оформить родители или опекуны каждого ребенка, поступающего в первый класс.

Кроме того, специалисты подсчитали, что этой суммы не хватит на все: семье придется дополнительно потратить еще около 8 тысяч гривен, чтобы полностью подготовить ребенка к школе.

Кроме того, с 1 октября перечень разрешенных покупок был расширен — теперь на эти средства можно приобретать не только канцелярские товары, одежду и обувь, но и книги.