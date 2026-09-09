Скандал со школьным питанием: фото из лицея в Житомире вызвало возмущение родителей

Местное издание попросило родителей из Житомира прислать фотографии школьных завтраков, и некоторые снимки вызвали возмущение из-за маленьких порций и неэстетичного вида еды.

В Украине с 1 сентября 2026 года все учащиеся учреждений общего среднего образования должны получать бесплатное питание за счет бюджетных средств — завтрак в столовой учреждения. Издание "Житомир.info" попросило показать фотографии реальных завтраков для детей после того, как городские власти опубликовали отчет.

Власти Житомира продемонстрировали, как должна выглядеть еда в школах, но реальность обстоит иначе

Фотографии городских властей были сделаны в нескольких лицеях; кроме того, журналисты побывали в одном из них вместе с чиновниками и опубликовали репортаж.

Но когда они попросили в Facebook присылать им фотоотчеты, некоторые снимки сильно отличались от тех, которые публиковали власти.

В комментариях авторы снимков утверждают, что фото были сделаны в лицее № 19. Представителей учебного заведения просили объяснить размер порций и содержание блюд на фото, но они не вышли на связь, а их страницы в социальных сетях закрыты.

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Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

На эту ситуацию отреагировало Главное управление Госпродпотребслужбы в Житомирской области. Там призвали родителей, у которых есть замечания по поводу качества, безопасности или организации питания в школах, обращаться в управление.

В Госслужбе по защите прав потребителей призвали родителей подавать жалобы, если их не устраивает качество питания в школах Фото: Соцсети

В ведомстве отметили, что такие обращения дают специалистам возможность рассмотреть конкретную ситуацию и, в пределах своих полномочий, принять соответствующие меры реагирования.

"Безопасное и качественное питание детей — вопрос, который должен находиться в центре постоянного внимания", — подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

С 1 сентября 2026 года учащиеся муниципальных учреждений общего среднего образования Житомирской общины будут получать бесплатные завтраки; стоимость питания и порядок его организации были утверждены на заседании горисполкома 5 августа: для одного учащегося 1–4 классов стоимость составляет 48,25 гривен; для 5–9 классов, где порции должны быть немного больше, — 56,87 гривен; для 10–11 классов — 60,02 гривен.

1 июля 2026 года Правительство приняло постановление о распределении почти 7,5 млрд гривен субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием учащихся учреждений общего среднего образования на период с сентября по ноябрь 2026 года, областной бюджет Житомирской области получит 331 млн 163 тыс. гривен.

Напомним, что после первых дней учебного года и появления фотографий школьных завтраков, некоторые из которых вызвали возмущение в соцсетях, премьер-министр Сергей Корецкий 3 сентября поручил Госпродпотребслужбе совместно с Министерством образования и науки, Министерством экономики и окружающей среды и Министерством аграрной политики и продовольствия немедленно провести проверки на местах относительно качества организации питания для учащихся 1–11 классов.

Напомним, ранее возмущение вызвало школьное питание в одной из школ Черновцов, где детям дали одну большую морковку, которую даже не порезали.

Впоследствии скандал со школьным питанием вновь разгорелся, когда выяснилось, как кормят в школах Одессы и насколько это отличается от ситуации в других регионах.