Перехід на зимовий час 2026: коли переводити годинники в Україні

Перехід на зимовий час 2026 року в Україні відбудеться в ніч проти 25 жовтня. О 04:00 годинники потрібно буде перевести на 03:00, тож доба стане довшою на одну годину.

Про це йдеться у матеріалі "ТСН".

Згідно з чинним законодавством, перехід на зимовий час в Україні відбувається в останню неділю жовтня.

Таким чином, відповідь на запитання, коли переводять годинники на зимовий час 2026 року, — у ніч проти неділі, 25 жовтня. Стрілки потрібно буде повернути на годину назад, тому українці зможуть поспати довше.

Не всі пристрої потрібно буде налаштовувати вручну. Смартфони, планшети, смартгодинники та комп’ютери змінять час автоматично, якщо в налаштуваннях увімкнена автоматична зміна часового поясу й дати. Механічні годинники, будильники та деякі старі електронні пристрої доведеться перевести самостійно.

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Питання про те, чи скасують переведення годинників в Україні, залишається відкритим. У липні 2024 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №4201 про припинення сезонної зміни часу. Він передбачав, що після останнього осіннього переходу Україна залишиться на зимовому часі.

Однак закон не набув чинності. Тому українці й надалі переводять годинники двічі на рік.

Чому Україна досі переводить годинники двічі на рік

Сезонний перехід на зимовий і літній час в Україні досі залишається чинним. Таку практику запровадили ще в СРСР у 1981 році, а в Україні систему переведення годинників уніфікували у 1996-му.

Зазвичай годинники переводять у вихідні, щоб організм мав більше часу на адаптацію. Водночас питання скасування сезонного переходу неодноразово порушували на законодавчому рівні, але станом на 2026 рік Україна не перейшла на постійний час.

У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачав скасування переходу на літній час. Документ пропонував залишити в Україні постійний зимовий час, який планували назвати єдиним київським часом.

За ухвалення законопроєкту в цілому проголосував 261 народний депутат. Автори ініціативи пояснювали її турботою про здоров’я людей та можливими економічними перевагами.

Раніше Фокус розповідав, звідки виникла практика переходу на зимовий і літній час та де вперше почали переводити годинники.

Також ми публікували думку експерта про те, чому Україні варто залишити зимовий час на постійній основі.