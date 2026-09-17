Переход на зимнее время 2026: когда переводить часы в Украине

Переход на зимнее время в 2026 году в Украине состоится в ночь на 25 октября. В 04:00 часы нужно будет перевести на 03:00, поэтому сутки станут длиннее на один час.

Об этом говорится в материале "ТСН".

Согласно действующему законодательству, переход на зимнее время в Украине происходит в последнее воскресенье октября.

Таким образом, ответ на вопрос, когда в 2026 году переводят часы на зимнее время, — в ночь на воскресенье, 25 октября. Стрелки нужно будет повернуть на час назад, поэтому украинцы смогут поспать подольше.

Не все устройства потребуют настройки вручную. Смартфоны, планшеты, смарт-часы и компьютеры изменят время автоматически, если в настройках включена автоматическая смена часового пояса и даты. Механические часы, будильники и некоторые старые электронные устройства придётся перевести самостоятельно.

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Вопрос о том, отменят ли перевод часов в Украине, остается открытым. В июле 2024 года Верховная Рада поддержала законопроект №4201 о прекращении сезонного перехода на летнее и зимнее время. Он предусматривал, что после последнего осеннего перехода Украина останется на зимнем времени.

Однако закон не вступил в силу. Поэтому украинцы по-прежнему переводят часы два раза в год.

Почему Украина до сих пор переводит часы два раза в год

Сезонный переход на зимнее и летнее время в Украине по-прежнему остается в силе. Эта практика была введена еще в СССР в 1981 году, а в Украине система перевода часов была унифицирована в 1996 году.

Обычно часы переводят в выходные, чтобы у организма было больше времени на адаптацию. В то же время вопрос об отмене сезонного перехода неоднократно поднимался на законодательном уровне, но по состоянию на 2026 год Украина не перешла на постоянное время.

В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект, предусматривавший отмену перехода на летнее время. Документ предлагал оставить в Украине постоянное зимнее время, которое планировалось назвать единым киевским временем.

За принятие законопроекта в целом проголосовал 261 народный депутат. Авторы инициативы обосновали её заботой о здоровье людей и возможными экономическими преимуществами.

Ранее Фокус рассказывал, откуда возникла практика перехода на зимнее и летнее время и где впервые начали переводить часы.

Кроме того, мы публиковали мнение эксперта о том, почему Украине стоит оставить зимнее время на постоянной основе.