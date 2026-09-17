У Тернопільській області всім членам ЛКК висунули підозри: подробиці (фото)

Майже 1000 медичних висновків для подальшого отримання відстрочки від мобілізації було видано в Тернопільській області головою лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) районної лікарні, який діяв у співпраці з трьома членами ЛКК та двома посередниками.

За даними слідства, протягом 2024–2026 років лікарі оформлювали висновки, куди вносили неправдиві відомості про стан здоров’я родичів, які підлягають військовій службі, та про необхідність постійного стороннього догляду. Згодом ці документи використовували для отримання відстрочки від мобілізації, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як встановили слідчі, за організацією цієї схеми стояла голова ЛКК. Вона залучила трьох інших членів комісії та двох посередників — чоловіка й жінку, які підшукували "клієнтів" серед своїх знайомих.

За даними поліції, чоловік (посередник) рекламував роботу "партнерів" у незаконному "бізнесі" та розповідав, що має вплив на членів комісії. Жінка ж вела переговори з військовозобов’язаними, брала у них необхідні документи близьких родичів, які потребували уявної опіки, і передавала їх своїй подрузі — голові лікарсько-консультаційної комісії.

Видео дня

Остання безпосередньо разом із колегами-спільниками безпідставно та без належного медичного обстеження вносила до медичних документів неправдиву інформацію про те, що особи потребують постійного догляду. Висновок комісії спільники підписували та засвідчували печатками.

Надалі, на підставі цих документів, "клієнти" отримували відстрочку від служби в армії та могли на законних підставах виїхати за кордон.

За оформлення документів брали від $6000 до $12 000.

Фото: Офіс генпрокурора

Схема діяла три роки, і за цей час комісія "оформила" близько тисячі осіб, видавши висновки ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду за родичами військовозобов’язаних.

Під час обшуків у місцях проживання та роботи медиків і посередників було вилучено медичну документацію, мобільні телефони та інші матеріали, що досліджуються в рамках кримінального провадження.

Усім членам ЛКК оголошено про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та службовому підробленні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1 ст.

Голові ЛКК додатково інкримінують сприяння незаконному переправленню військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Одному з посередників повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України. Іншому заочно повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Чотирьом медикам та одному з посередників суд призначив запобіжні заходи.

Наразі слідство встановлює коло осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, у Полтаві суд поставив крапку у справі, в якій чоловіка оштрафували на суму понад 25 тисяч гривень лише за те, що він попросив часу на підготовку медичних документів перед проходженням військово-лікарської комісії.

Також повідомлялося, що в Києві чоловік смертельно поранив лікаря під час проходження ВВК.