В Тернопольской области весь состав ВКК получил подозрения: детали (фото)

Почти 1000 медицинских заключений для дальнейшего получения отстрочки от мобилизации раздали в Тернопольской области глава врачебно-консультативной комиссии (ВКК) районной больницы, работая в связке с тремя членами ВКК и двумя посредниками.

По данным следствия, на протяжении 2024-2026 годов врачи оформляли заключения, в которые вносили ложные сведения о состоянии здоровья военнообязанных родственников и потребности в постоянном постороннем уходе. Впоследствии эти документы использовали для получения отсрочки от мобилизации, сообщили в Офисе генпрокурора.

Как установили расследователи, за организацией схемы стояла глава ВКК. Она привлекла трех других членов комиссии и двух посредников, мужчины и женщины, которые подыскивали "клиентов" среди знакомых.

По данным полиции, мужчина (посредник) рекламировал работу "партнеров" по ​​незаконному "бизнесу" и рассказывал, что имеет влияние на членов комиссии.

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Женщина же вела переговоры с военнообязанными, брала от них необходимые документы близких родственников, нуждавшихся в мнимой опеке, и передавала своей подруге — председателю врачебно-консультационной комиссии.

Последняя непосредственно вместе с коллегами-сообщниками безосновательно и без надлежащего медицинского обследования вносили в медицинские документы ложную информацию о наличии у лиц потребности в постоянном уходе. Заключение комиссии подельники подписывали и удостоверяли печатями.

В дальнейшем, на основании этих документов, "клиенты" получали отсрочку от службы в армии и на законных основаниях могли выехать за границу.

За оформление документов брали от $6000 до $12 000.

Фото: Офис генпрокурора

Схема работала три года, и за это время комиссия "обилетила" около тысячи человек, выдав заключения ВКК о необходимости родственников военнообязанных в постоянном постороннем уходе.

Во время обысков по местам проживания и работы медиков и посредников изъята медицинская документация, мобильные телефоны и другие материалы, исследуемые в рамках уголовного производства.

Всем членам ВКК объявлено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и служебном подлоге, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 1 ст.

Председателю ВКК дополнительно инкриминируют содействие незаконной переправке военнообязанных через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Одному из посредников доложено о подозрении по ч.1 ст.114-1 УК Украины. Другому заочно уведомлено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Четверым медикам и одному из посредников суд избрал меры пресечения.

Сейчас следствие устанавливает круг лиц, причастных к преступлению.

Напомним, в Полтаве суд поставил точку в деле, в котором мужчину оштрафовали на сумму свыше 25 тысяч гривен лишь за то, что он попросил время на подготовку медицинских документов перед прохождением военно-врачебной комиссии.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина смертельно ранил врача во время прохождения ВВК.