Андрій Коваленко йде з посади керівника Центру протидії дезінформації, — ЗМІ

Андрій Коваленко написав заяву про звільнення з посади керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України, але залишиться працювати в безпековому секторі.

Джерела "Детектору медіа" повідомили, що Андрій Коваленко йде з посади керівника Центру протидії дезінформації. Причиною такого рішення стало бажання Коваленка змінити напрям роботи. Надалі він залишиться працювати в безпековому секторі та відповідатиме за "когнітивний і аналітичний домен".

Хто замінить Андрія Коваленка в ЦПД, наразі невідомо. Нібито ще тривають пошуки кандидатури.

"Детектор медіа" звернувся до Центру протидії дезінформації з проханням підтвердити або спростувати цю інформацію та очікує на відповідь", — сказано у повідомленні.

Втім, у ЦПД не вперше змінюється керівник. В березні 2021 року для протидії російській дезінформації та пропаганді в Україні створили два спеціальні органи: Центр протидії дезінформації на базі РНБО та Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в складі Міністерства культури.

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З квітня по серпень 2021 року ЦПД очолювала Поліна Лисенко. Після неї обов'язки керівника Центру кілька років виконував її перший заступник Андрій Шаповалов. У січні 2024 року президент Володимир Зеленський призначив керівником ЦПД лейтенанта ЗСУ Андрія Коваленка.

Сам Андрій Коваленко до того був журналістом. З 2012 року він працював у газеті "Сегодня", потім – у виданні "Коментарі". З кінця 2013 року по 2015 рік обіймав посаду редактора сайту телеканалу "Еспресо". З 2015-го – на сайті Depo.ua.

З 2018 року Коваленко брав участь у форумах польського Інституту східноєвропейських досліджень як експерт у питаннях інформаційних технологій. З травня 2020-го обіймав посади спеціаліста з комунікацій у Державному агентстві рибного господарства та Державній інспекції містобудування. Очолював медійний напрямок у виборчому штабі партії "Слуга народу" Борщагівської ОТГ.

Нагадаємо, раніше голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів про мету невпинних повітряних атак Росії на Київ.

Також в ЦПД розповідали, що означають чутки про мобілізацію жінок.