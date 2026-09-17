Андрей Коваленко уходит с поста руководителя Центра противодействия дезинформации, — СМИ

Андрей Коваленко подал заявление об увольнении с должности руководителя Центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, но останется работать в сфере безопасности.

Источники "Детектора медиа" сообщили, что Андрей Коваленко уходит с поста руководителя Центра по противодействию дезинформации. Причиной такого решения стало желание Коваленко сменить направление деятельности. В дальнейшем он останется работать в сфере безопасности и будет отвечать за "когнитивную и аналитическую сферу".

Кто заменит Андрея Коваленко в ЦПД, пока неизвестно. По всей видимости, поиск кандидата ещё продолжается.

"Детектор медиа" обратился в Центр по противодействию дезинформации с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию и ожидает ответа", — говорится в сообщении.

Впрочем, в ЦПД не впервые меняется руководитель. В марте 2021 года для противодействия российской дезинформации и пропаганде в Украине были созданы два специальных органа: Центр противодействия дезинформации при СНБО и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в составе Министерства культуры.

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С апреля по август 2021 года ЦПД возглавляла Полина Лысенко. После неё обязанности руководителя Центра несколько лет исполнял её первый заместитель Андрей Шаповалов. В январе 2024 года президент Владимир Зеленский назначил руководителем ЦПД лейтенанта ВСУ Андрея Коваленко.

Сам Андрей Коваленко до этого был журналистом. С 2012 года он работал в газете "Сегодня", затем — в издании "Комментарии". С конца 2013 года по 2015 год занимал должность редактора сайта телеканала "Эспресо". С 2015 года — на сайте Depo.ua.

С 2018 года Коваленко участвовал в форумах польского Института восточноевропейских исследований в качестве эксперта по вопросам информационных технологий. С мая 2020 года занимал должности специалиста по коммуникациям в Государственном агентстве рыбного хозяйства и Государственной инспекции градостроительства. Возглавлял медийное направление в предвыборном штабе партии "Слуга народа" Борщаговской ОТГ.

Напомним, ранее глава Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал о целях непрекращающихся воздушных атак России на Киев.

Кроме того, в ЦПД рассказали, что означают слухи о мобилизации женщин.