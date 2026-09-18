У Білій Церкві запрацює новий прикордонний перехід з Румунією (фото)
Кабінет міністрів України доручив відкрити новий автомобільний пункт пропуску на кордоні з Румунією "Біла Церква — Сігету-Мармацієй" у Закарпатській області.
Відповідне рішення ухвалив уряд 17 вересня, повідомляє "Європейська правда".
Через нього проїжджатиме пасажирський транспорт із максимально дозволеною масою до 3,5 тонни. Пункт працюватиме цілодобово.
До завершення будівництва інфраструктури пункту пропуску він функціонуватиме в рамках будівельного об’єкта "Будівництво міжнародного пункту пропуску на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету-Мармацієй (Румунія) з під’їзними шляхами до автодорожнього прикордонного мосту в Закарпатті".
Про те, що будівництво КПП у Білій Церкві переходить у фінальну стадію, у Кабміні говорили ще наприкінці липня, а його створення було анонсовано на початок 2026 року.
Кабмін доручив Державній прикордонній службі та Державній митній службі забезпечити функціонування своїх відповідних підрозділів на цьому контрольно-пропускному пункті.
Тим часом сьогодні в Буковелі розпочав роботу новий формат регіонального співробітництва —"Карпатська вісімка", або C8, за участю України, Румунії, Сербії, Польщі, Словаччини, Чехії, Австрії та Угорщини.
Країни обговорюють подальшу співпрацю, ключовими елементами якої є безпека, енергетика, значне розширення логістики та транскордонного економічного партнерства.
Нагадаємо, напередодні Росія знову атакувала прикордонний з Польщею регіон в Україні. У мережі писали про реактивні ракети "Шахед", що летіли в бік пункту пропуску "Ягодин", однак у Держприкордонній службі України спростували інформацію про їхнє влучання.
Також повідомлялося, що в Молдові поблизу Кишинева пролунав вибух.