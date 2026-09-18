У Білій Церкві запрацює новий прикордонний перехід з Румунією (фото)

Кабінет міністрів України доручив відкрити новий автомобільний пункт пропуску на кордоні з Румунією "Біла Церква — Сігету-Мармацієй" у Закарпатській області.

Відповідне рішення ухвалив уряд 17 вересня, повідомляє "Європейська правда".

Через нього проїжджатиме пасажирський транспорт із максимально дозволеною масою до 3,5 тонни. Пункт працюватиме цілодобово.

Фото: Соцсети

До завершення будівництва інфраструктури пункту пропуску він функціонуватиме в рамках будівельного об’єкта "Будівництво міжнародного пункту пропуску на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету-Мармацієй (Румунія) з під’їзними шляхами до автодорожнього прикордонного мосту в Закарпатті".

Про те, що будівництво КПП у Білій Церкві переходить у фінальну стадію, у Кабміні говорили ще наприкінці липня, а його створення було анонсовано на початок 2026 року.

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Кабмін доручив Державній прикордонній службі та Державній митній службі забезпечити функціонування своїх відповідних підрозділів на цьому контрольно-пропускному пункті.

Фото: Кабмин

Тим часом сьогодні в Буковелі розпочав роботу новий формат регіонального співробітництва —"Карпатська вісімка", або C8, за участю України, Румунії, Сербії, Польщі, Словаччини, Чехії, Австрії та Угорщини.

Країни обговорюють подальшу співпрацю, ключовими елементами якої є безпека, енергетика, значне розширення логістики та транскордонного економічного партнерства.

Нагадаємо, напередодні Росія знову атакувала прикордонний з Польщею регіон в Україні. У мережі писали про реактивні ракети "Шахед", що летіли в бік пункту пропуску "Ягодин", однак у Держприкордонній службі України спростували інформацію про їхнє влучання.

Також повідомлялося, що в Молдові поблизу Кишинева пролунав вибух.